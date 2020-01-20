Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 января

1. МАСШТАБНЫЕ ОБЫСКИ ПО ДЕЛУ ГАНДЗЮК. ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ. Полиция сообщила о подозрении девятерым лицам - предположительно членам преступной группировки. Ее возможный руководитель – бывший помощник депутата Игорь Павловский, обвиняемый по делу об убийстве Екатерины Гандзюк – задержан, и ему выдвинуто новое подозрение, но в чем именно - пока неизвестно. Павловский является обвиняемым по делу Гандзюк. В частности, его обвиняют в сокрытии убийства (подробнее).

2. БОЕВИКИ БЬЮТ АРТИЛЛЕРИЕЙ. ПОГИБ УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ. Террористы за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, погиб украинский военный. Кроме того, в результате обстрелов со стороны боевиков 18 января погиб еще один военный - Валерий Закусило из 72-й отдельной бригады имени Черных Запорожцев. Ему было 32 года (подробнее).

3. НЕИЗВЕСТНЫЙ ВИРУС В КИТАЕ. За последние несколько дней резко возросло число заболеваний неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии. На данный момент подтверждены 198 случаев инфицирования. Трое людей погибли, 25 были выписаны. 35 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 9 – в критическом (подробнее).

4. БОРОДЯНСКИЙ ВОЗЬМЕТСЯ ЗА БЛОГЕРОВ. КАКИЕ ДАННЫЕ СОБЕРУТ. В Минкульте представили законопроект о дезинформации, в соответствии с которым, в частности, предполагается обязательное обучение медиаграмотности в учебных заведениях и введение так называемого индекса доверия, который подтверждает соблюдение принципов журналистской этики. Также дается определение дезинформации и устанавливается термин "распространитель массовой информации" (подробнее).

5. ОПУБЛИКОВАН СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЕВРОВИДЕНИЕ ОТ УКРАИНЫ. За право представлять Украину поборются 16 артистов. Имя победителя станет известно 22 февраля (подробнее).

6. ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА УКРБУДА СНЯЛИ С РЕЙСА В ЛОНДОН. Максима Микитась подозревается в схеме с квартирами для Нацгвардии на 81,6 млн грн. Позже LIGA.net подтвердили информацию в Госпогранслужбе. Адвокат Микитася утверждает, что поездка за границу была согласована с правоохранителями. В НАБУ не комментируют ситуацию (подробнее).

7. УКРАИНА ЗАНЯЛА 56-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ИННОВАЦИЙ BLOOMBERG. Новый лидер - Германия, которой удалось подвинуть Южную Корею, шесть лет подряд возглавляющей рейтинг (подробнее).

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