Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 декабря

1. УГРОЗЫ ДЛЯ ОТМЕНЫ БЕЗВИЗА С ЕС – НЕТ. Сейчас нет угроз для отмены безвизового режима с Евросоюзом, сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц. Украина получила положительную оценку от Брюсселя и работает на предложенными ЕС рекомендациями (подробнее).

2. НАФТОГАЗ И ГАЗПРОМ ПОДПИШУТ ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНЗИТА ГАЗА. Новый контракт между Украиной и Россией по транзиту газа предполагает, что НАК Нафтогаз Украины и Газпром подпишут договор на организацию транзита. Соглашение будет рассчитано на пять лет. В нем будет наперед определен тариф, а его нормы будут соответствовать международному праву и европейским правилам (подробнее).

3. США ЗАМОРОЗИЛИ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ ЧЕРЕЗ ЧАС ПОСЛЕ БЕСЕДЫ ПРЕЗИДЕНТОВ. По данным Bloomberg, США заморозили военную помощь Украине через час после июльского телефонного разговора между Зеленским и Трампом. При этом Трамп интересовался деталями предоставления помощи еще за месяц до разговора (подробнее).

4. УКРАИНА РАБОТАЕТ НАД БЕЗВИЗОМ С ЭКЗОТИЧЕСКИМИ СТРАНАМИ. По словам госсекретаря МИД, в ближайшее время Украина подготовит безвизовое соглашение с Гренадой. Также идет работа над безвизом с Мексикой и заморскими территориями и департаментами Франции (подробнее).

5. В ЕВРОПЕ БУШУЕТ СМЕРТОНОСНЫЙ ШТОРМ ЭЛЬЗА. Шторм Эльза обрушился на берега Испании, Португалии и южной Франции. Погибли восемь человек. Из берегов вышли реки, разрушены линии электропередач, нарушены железнодорожные и воздушные перевозки (подробнее).

6. "ЛИВЕРПУЛЬ" – ЛУЧШИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ МИРА. Победитель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" завоевал клубный Кубок мира, минимально обыграв в финале бразильский "Фламенго" - обладателя южноамериканского Копа Либертадорес (подробнее).

7. САЙТ КРУПНОЙ БУККМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ FAVORIT ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ. Один из крупнейших в Украине беттинговых сайтов favorit.com.ua приостановил свою работу. На Facebook-страничке Favorit Sport объяснили: сайт временно переехал на другие домены. Favoritsport.com.ua продолжает работать (подробнее).

Читайте также главный текст этого дня: Газовая война отменяется? Разбор нового соглашения между Украиной и Путиным