Шторм Эльза в Европе: жертвами стихии стали восемь человек - фото

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Количество жертв в результате шторма Эльза, который обрушился на берега Испании, Португалии и южной Франции, составляет восемь человек. Об этом сообщает The Guardian.

Одна 32-летняя девушка умерла в субботу. В пятницу на нее обрушились обломки здания в центре Мадрида.

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Один мужчина скончался после того, как его машину смыло водами реки.

Также в непогоду затонул 68-летний гражданин Нидерландов.

Шторм Эльза переполнил реки, разрушил линии электропередач, а также нарушил железнодорожные и воздушные перевозки.

В сентябре мощный шторм обрушился на Крым.

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