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Шторм Эльза в Европе: жертвами стихии стали восемь человек - фото

Шторм Эльза в Европе: жертвами стихии стали восемь человек - фото - Фото
Фото: EPA/Jose Coelho
22.12.2019, 13:33

В ночь с четверга на пятницу шторм начался в Испании, Португалии и южной Франции

Количество жертв в результате шторма Эльза, который обрушился на берега Испании, Португалии и южной Франции, составляет восемь человек. Об этом сообщает The Guardian.

Одна 32-летняя девушка умерла в субботу. В пятницу на нее обрушились обломки здания в центре Мадрида.

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Один мужчина скончался после того, как его машину смыло водами реки. 

Также в непогоду затонул 68-летний гражданин Нидерландов. 

Шторм Эльза переполнил реки, разрушил линии электропередач, а также нарушил железнодорожные и воздушные перевозки.

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