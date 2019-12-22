Шторм Эльза в Европе: жертвами стихии стали восемь человек - фото

Количество жертв в результате шторма Эльза, который обрушился на берега Испании, Португалии и южной Франции, составляет восемь человек. Об этом сообщает The Guardian.
Одна 32-летняя девушка умерла в субботу. В пятницу на нее обрушились обломки здания в центре Мадрида.
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Один мужчина скончался после того, как его машину смыло водами реки.
Также в непогоду затонул 68-летний гражданин Нидерландов.
Шторм Эльза переполнил реки, разрушил линии электропередач, а также нарушил железнодорожные и воздушные перевозки.
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