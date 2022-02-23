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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 февраля

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 февраля - Фото

1. КАНАДА ВВЕЛА ПАКЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении пакета санкций против России (подробнее).

2. СНБО РЕКОМЕНДУЕТ ЗЕЛЕНСКОМУ ВВЕСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. Совет национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины (подробнее).

3. РАДА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРАВЕ НА ГРАЖДАНСКОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие (подробнее).

4. КИТАЙСКИЙ ИНВЕСТОР МОТОР СИЧ ОБАНКРОТИЛСЯ. Пекинский суд начал процедуру ликвидации китайского инвестора украинской авиадвигателестроительной компании Мотор Сич Beijing Xinwei Technology Group (подробнее).

5. "НАДО 100% НА ОБОРОНУ – ТАК И БУДЕТ". РАДА ИЗМЕНИЛА ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСБЮДЖЕТА. Верховная Рада разрешила Кабинету Министров в течение трех месяцев распоряжаться государственным бюджетом без согласования с ним. Расходы на оборону становятся абсолютным приоритетом (подробнее).

6. СПИКЕР ВЕРХОВНОЙ РАДЫ ЗАЯВИЛ О ПОПЫТКЕ ВЗЛОМА ЕГО АККАУНТОВ И БАНКОВСКИХ КАРТ. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о попытке взлома аккаунтов его семьи и банковских карт. Стефанчук также сообщил "о других кибератаках" (подробнее).

7. ЕС ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ И РОССИЙСКОГО ГОСДОЛГА. Европейский союз ввел санкции против России за признание ею независимости оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (подробнее).

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Вадим Ребрина
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