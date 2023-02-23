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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 февраля

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 февраля - Фото
Алексей Громов (скриншот видео)

1. В КИЕВ ПРИБЫЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИСПАНИИ САНЧЕС – ВИДЕО. Сегодня, 23 февраля, в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес (подробнее).

2. У ШОЙГУ НАЧАЛИ БРЕДИТЬ О "ПРОВОКАЦИИ АЗОВА" В ПРИДНЕСТРОВЬЕ. В Минобороны России начали распространять фейковую информацию о "подготовке провокации Украины" в молдавском сепаратистском анклаве Приднестровье. Правительство Молдовы отрицает пропагандистские сообщения оккупантов (подробнее).

3. ВСУ: В РАЙОНЕ УГЛЕДАРА И МАРЬИНКИ 22 ФЕВРАЛЯ БЫЛО УНИЧТОЖЕНО 14 ТАНКОВ, 17 БМП И ТРИ МТ-ЛБ. В районе Угледара и Марьинки 22 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортера российских оккупантов (подробнее).

4. В БЕЛАРУСИ НЕДОСТАТОЧНО ОКУПАЦИОННЫХ ВОЙСК ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ НА УКРАИНУ – ГЕНШТАБ. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что на территории Беларуси недостаточно войск для формирования ударных группировок и проведения наступления на Украину (подробнее).

5. РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЖИЛЬЕ, РАЗРУШЕННОЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 23 февраля, приняла в целом законопроект №7198 о создании механизма компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны (подробнее).

6. В УЗКОМ КРУГУ ПУТИН ПРИЗНАЛ ПРОВАЛ СВОЕГО ПЛАНА БЛИЦКРИГА, О КОТОРОМ НЕ ЗНАЛИ ДАЖЕ В КРЕМЛЕ – FT. Издание Financial Times со ссылкой на свои источники пишет, что высшее руководство Кремля узнало о решении диктатора Владимира Путина вторгнуться в Украину из его утреннего телеобращения 24 февраля. Он действительно считал, что может захватить Киев за несколько дней, позже в узком кругу диктатор признал, что ошибался (подробнее).

7. В ВСУ ПРИЗВАЛИ НЕ СНИМАТЬ ПЕРЕДИСЛОКАЦИЮ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ. Воздушное командование "Центр" призывает украинцев не снимать на фото и видео военных, местонахождение военной техники, ее количество и направление передислокации (подробнее).

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Вадим Ребрина
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