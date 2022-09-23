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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 сентября

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 сентября - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

1. Возле Сватово ранен российский генерал, в Ростов везут сотни трупов оккупантов – Генштаб. В районе Сватово Луганской области был ранен российский генерал-майор, а в Ростов-на-Дону везут сотни трупов военных армии России (подробнее).

2. Оккупанты проводят не референдум, а шоу для "z-мобилизации" – Подоляк. Советник главы ОП подчеркнул, что сегодня на оккупированных территориях нет никакого юридического действия под названием "референдум", это "шоу" (подробнее).

3. Макрон верит, что можно убедить Индию и Китай помочь остановить Путина – "нужно уважение". Французский президент верит, что Китай, Индия и другие страны при "уважительном" подходе к ним примут аргументы Запада, что агрессию российского диктатора Владимира Путина нужно остановить (подробнее).

4. Кулеба встретился с главой МИД КНР. Получено "самое авторитетное изложение позиции Китая". Украина придает большое значение международному статусу и значительному влиянию Китая, а также ожидает, что Пекин сыграет важную роль в том, чтобы Россия прекратила захватническую войну, считает Кулеба (подробнее).

5. В Украине совершены военные преступления, нас поразило количество расстрелов – ООН. Эксперты ООН посетили 27 городов и поселков, опросили более 150 потерпевших и свидетелей, осмотрели места разрушений, могилы, места удержания людей и пыточные, а также остатки оружия, ознакомились с большим количеством документов и отчетов (подробнее).

6. Россияне ищут, как убежать из страны и сдаться в плен – исследование. Во всех регионах России возрос интерес к способам уклонения от мобилизации, отказу от гражданства и вариантам сдачи в плен (подробнее). 

7. В Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВА. Эксгумированы 436 тел, в большинстве случаев есть признаки насильственной смерти, а на 30 телах обнаружены следы пыток (подробнее).

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