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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 июля

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 июля - Фото
Фото - росСМИ

1. Москва. Оккупанты пишут об атаке дронами якобы рядом с Минобороны – видео, фото. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в городе около четырех часов ночи (подробнее).

2. Налет беспилотников на Москву – это операция ГУР. Атаковали Минобороны России – источник. Налет беспилотников на Москву утром 24 июля – операция Главного управления разведки Минобороны. Об этом LIGA.net сообщили собственные источники в спецслужбах (подробнее).

3. В Киеве задержали бывшего одесского военкома Борисова – фото. В Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн (подробнее).

4. Нардепу от ОПЗЖ Пономареву сообщили о подозрении в госизмене – фото. Нардепу от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ сообщили о подозрении в государственной измене. Правоохранители утверждают, что в начале полномасштабной войны он перешел на сторону оккупантов (подробнее).

5. Правоохранители разоблачили главу Государственной судебной администрации, идет обыск – фото. Правоохранители разоблачили главу Государственной судебной администрации на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия (подробнее).

6. Местные власти имеют право покупать дроны и скорые для ВСУ – Гетманцев. Местные власти имеют право выделять средства на приобретение дронов и машин скорой помощи для Вооруженных Сил Украины, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (подробнее).

7. Эксперт: на Подоле разрешили строить выше 9 этажей. Спросили у КГГА, правда ли это. В мае 2022 года Департамент охраны культурного наследия КГГА утвердил документацию, увеличивающую максимальную высоту застройки Подола в его исторической части с 15 до 27 метров, а в некоторых зонах – до 42 метров. Об этом сообщил эксперт по проблемам градостроительства Георгий Могильный (подробнее).

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Оксана Житнюк
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