Сім головних новин України та світу на 19:00 24 липня

1. Москва. Окупанти пишуть про атаку дронами нібито поряд з Міноборони – відео, фото. Мер Москви Сергій Собянін заявив про удари безпілотників по двох нежитлових будівлях у місті близько четвертої ночі (детальніше).

2. Наліт безпілотників на Москву — це операція ГУР. Атакували Міноборони Росії — джерело. Наліт безпілотників на Москву вранці 24 липня – операція Головного управління розвідки Міноборони. Про це LIGA.net повідомили власні джерела у спецслужбах (детальніше).

3. У Києві затримали колишнього одеського військкома Борисова – фото. У Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн (детальніше).

4. Нардепу від ОПЗЖ Пономарьову повідомили про підозру у держзраді – фото. Нардепу від забороненої в Україні партії ОПЗЖ повідомили про підозру у державній зраді. Правоохоронці стверджують, що на початку повномасштабної війни він перейшов на бік окупантів (детальніше).

5. Правоохоронці викрили главу Державної судової адміністрації, йде обшук – фото. Правоохоронці викрили главу Державної судової адміністрації на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства (детальніше).

6. Місцева влада має право купувати дрони та швидкі для ЗСУ – Гетманцев. Місцева влада має право виділяти кошти на придбання дронів та машин швидкої допомоги для Збройних Сил України, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (детальніше).

7. Експерт: на Подолі дозволили будувати вище 9 поверхів. Запитали у КМДА, чи це правда. У травні 2022 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА затвердив документацію, яка збільшує максимальну висоту забудови Подолу в його історичній частині з 15 до 27 метрів, а в деяких зонах — до 42 метрів. Про це повідомив експерт з проблем містобудування Георгій Могильний (детальніше).

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