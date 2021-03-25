Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 марта

1. МЕДИЦИНА | В УКРАИНУ ЛЕТИТ ПАРТИЯ КИТАЙСКОЙ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА. Китайская компания Sinovac Biotech отправила в Украину ​​первую партию из 1 млн 915 тысяч доз своей вакцины CoronaVac против болезни COVID-19 (Подробнее).

2. ЗА КРЫМ. СБУ ПРИШЛА С ОБЫСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИЮ МЕДВЕДЧУКА, В ЭТОМ ЖЕ ЗДАНИИ И ОФИС ОПЗЖ. Служба безопасности Украины пришла с обысками в организацию Украинский выбор, уполномоченным лицом которой является лидер ОПЗЖ Виктор Медведчуком (Подробнее).

3. УКРОБОРОНПРОМ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ КОНТРОЛЬ НАД СВОИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ. ПРОСИТ ПОМОЩИ В СБУ. ГК "Укроборонпром" обратился в Службу безопасности Украины с заявлением об угрозе потерять госконтроль над своим предприятием ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева (Подробнее).

4. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. СЕНАТ США ВНЕС ПРАВКУ К ЗАКОНОПРОЕКТУ О ПОДДЕРЖКЕ УКРАИНЫ. Сенат США отложил пересмотр законопроекта Акт о партнерстве с Украиной в сфере безопасности – 2021 в Комитете по вопросам иностранных дел из-за внесения поправки, связанной с российским газопроводом Северный поток-2 (Подробнее).

5. ПРОПАГАНДА | РОССМИ И РАБИНОВИЧ ПИСАЛИ О "ВИЗИТЕ ИЗ КНР В КРЫМ". А ТУДА ЕЗДИЛИ ТОРГОВЦЫ С РЫНКОВ МОСКВЫ. В начале марта 2021 года оккупационная администрация РФ в Крыму сообщила о "делегации из Китая, которая оценила туристический потенциал" полуострова: это сообщение распространили пропагандистские СМИ (Подробнее).

6. ДЕЛО О СОЗДАНИИ ЧВК. АГЕНТ НАБУ ШЕВЧЕНКО СВЯЗЫВАЕТ ПОДОЗРЕНИЕ ОТ СБУ С ВАГНЕРГЕЙТОМ. Агент НАБУ Евгений Шевченко считает, что получил подозрение от СБУ в создании незаконного вооруженного формирования из-за его роли в скандале о якобы срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера (Подробнее).

7. НАФТОГАЗ ГОТОВ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ АРЕСТОВАННЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ РОССИИ – КОБОЛЕВ. НАК "Нафтогаз Украины" готова начать эксплуатацию украинского участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (Подробнее).

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Станислав Стороженко

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