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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 января

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 января - Фото
Танк Challenger 2 (Фото: EPA)

1. Шольц отправляет Украине роту танков Leopard 2 и разрешает союзникам делать то же. Германия передает Украине роту современных немецких танков Leopard 2 и разрешает поступить так же союзникам – по процедуре реэкспорта (подробнее).

2. ВСУ отошли из Соледара, чтобы сберечь личный состав. Основная задача выполнена. В Соледаре была выполнена основная задача — не дать россиянам системно прорвать фронт, выйти в тыл и двигаться на операционное направление в Донецкой области, заявил Череватый (подробнее).

3. На востоке упал российский штурмовик Су-25 – постарались зенитчики Воздушных сил. 25 января Воздушные силы уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 и разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10" (подробнее).

4. Европа передаст Украине 80 танков на два батальона. США вооружат один батальон – Spiegel. Европейские страны хотят предоставить Украине 80 основных боевых танков – на два батальона. США обеспечат еще один танковый батальон, но нескоро, пишет немецкое издание (подробнее).

5. Резников после скандала с закупками продуктов анонсировал реформу питания в армии. На реформу уйдет от четырех до пяти месяцев, сказал министр (подробнее).

6. США отправят в Украину 31 танк Abrams – Bloomberg. По данным Bloomberg, 31 танк Abrams M1 будет передан Украине в рамках сделки на $400 млн (подробнее).

7. ЕСПЧ признал, что Россия оккупировала часть Донбасса с 11 мая 2014 года. Европейский суд по правам человека признал, что Россия оккупировала часть Донбасса с 11 мая 2014 года. Дело о событиях на востоке Украины и рейсе МН17 признано частично приемлемым (подробнее).

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Оксана Житнюк
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