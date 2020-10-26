Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 октября

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. В ЦЕНТРИЗБИРКОМЕ СПРОГНОЗИРОВАЛИ, КОГДА БУДУТ ФИНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Окончательные результаты состоявшихся вчера, 25 октября, местных выборов появятся максимум в пятидневный срок, заявил замглавы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик (подробнее).

2. ТУРЦИЯ ГОТОВА ИНВЕСТИРОВАТЬ В ДОСТРОЙКУ ВТОРОГО САМОЛЕТА "МРИЯ" – МИНИСТР УРУСКИЙ. Турецкая сторона на переговорах в Анкаре между президентами двух стран сообщила об интересе достройки второго экземпляра крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия", сообщил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский (подробнее).

3. КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ. ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ СНИЗИЛОСЬ, НО ПОВОДА ДЛЯ ОПТИМИЗМА НЕТ. Вчера, 25 октября в день местных выборов, в Украине выявили 5426 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 6088), среди них 188 детей и 182 медика (подробнее).

4. ИЗ РОССИЙСКОГО ПОРТА ВЫШЛИ ТРИ СУДНА НА ДОСТРОЙКУ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло место стоянки в районе порта Калининград и отправилось в немецкий порт Мукран для возобновления работ по достройке газопровода Северный поток-2 (подробнее).

5. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПОДСЧЕТ СЛУГИ НАРОДА. СН – ПЕРВАЯ, ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ – ВТОРАЯ, ОПЗЖ – ТРЕТЬЯ. Слуга народа получит больше всех депутатских мандатов в облсоветах, на втором месте – Евросолидарность, на третьем – ОПЗЖ. Такие результаты параллельного подсчета голосов с 49% участков опубликовала СН. Пятый президент Петр Порошенко заявил, что партия Европейская солидарность занимает первое место на выборах в четыре областных совета и в городской совет Киева, она будет представлена в городских советах всех областных центров (подробнее).

6. ПОЛНОМОЧИЯ В НБУ. РОЖКОВА РАСКРИТИКОВАЛА РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ. Перераспределение полномочий в Национальном банке Украины разрушает коллегиальность и создает угрозы для принятия регулятором беспристрастных решений, заявила первый заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова (подробнее).

7. НАФТОГАЗ ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ГАЗ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕПЛА. НАК "Нафтогаз Украины" в октябре установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5,37 грн за куб. м, что на 24,8% выше цены голубого топлива в сентябре (подробнее).

Читайте также: Сайт LIGA.net подвергся кибератаке. Мы делаем все, чтобы вернуть вам доступ к информации

Смотрите также: Репортаж. Мы сходили на опрос Зеленского и проголосовали пять раз. Можно ли верить результатам

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.