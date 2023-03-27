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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 марта

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 марта - Фото
Німецький танк Leopard 2 (фото - Валда Калніна:EPA)

1. Сырский снова приехал в район Бахмута. Есть ряд решений по усилению обороны города. Военачальник приехал в самые горячие точки Бахмутского направления — в районе боев он оценил обстановку и принял ряд мер по решению проблемных вопросов, мешающих эффективно выполнять задачи (подробнее).

2. Групповое секс-насилие подростками на Закарпатье. Прокуратура обжалует приговор. Прокуратура готовит обжалование судебного приговора в отношении сексуального насилия в отношении несовершеннолетней в Закарпатье, сообщает Офис генпрокурора (подробнее).

3. Россияне нанесли ракетный удар по центру Славянска, погибли люди: видео и фото последствий. Оккупанты ударили ракетой из ЗРК С-300 по офисным и жилым домам в центре города. Повреждения получили семь многоэтажек и пять частных домов. По состоянию на 12:15, кроме погибшего, есть 25 раненых, среди них – ребенок (подробнее).

4. Авдеевка – в красной зоне. В городе отключат связь, чтобы помешать наводчикам врага. Глава военной администрации Авдеевки сообщил, что город находится в красной зоне, гражданским запрещено его посещать. В городе отключат мобильную связь (подробнее).

5. "Прошли самую трудную зиму". Украина завершает отопительный сезон. В шести областях Украины – Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой – начали отключать потребителей от отопления (подробнее).

6. Что происходит в Израиле: ситуация с протестами против правительства Нетаньяху в 15:00. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился заморозить принятие судебной реформы из-за массовых протестов и забастовок (подробнее).

7. Все обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину – Spiegel. Танки покинули Германию в конце прошлой недели и уже переданы на границе с Украиной. В зону боевых действий также прибыли около 40 боевых машин пехоты Marder (подробнее).

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