Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 марта

1. Сырский снова приехал в район Бахмута. Есть ряд решений по усилению обороны города. Военачальник приехал в самые горячие точки Бахмутского направления — в районе боев он оценил обстановку и принял ряд мер по решению проблемных вопросов, мешающих эффективно выполнять задачи (подробнее).

2. Групповое секс-насилие подростками на Закарпатье. Прокуратура обжалует приговор. Прокуратура готовит обжалование судебного приговора в отношении сексуального насилия в отношении несовершеннолетней в Закарпатье, сообщает Офис генпрокурора (подробнее).



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4. Авдеевка – в красной зоне. В городе отключат связь, чтобы помешать наводчикам врага. Глава военной администрации Авдеевки сообщил, что город находится в красной зоне, гражданским запрещено его посещать. В городе отключат мобильную связь (подробнее).



5. "Прошли самую трудную зиму". Украина завершает отопительный сезон. В шести областях Украины – Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой – начали отключать потребителей от отопления (подробнее).



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7. Все обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину – Spiegel. Танки покинули Германию в конце прошлой недели и уже переданы на границе с Украиной. В зону боевых действий также прибыли около 40 боевых машин пехоты Marder (подробнее).



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Оксана Житнюк

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