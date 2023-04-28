Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 28 апреля

1. УМАНЬ. РОССИЯ УДАРИЛА РАКЕТОЙ ПО ДЕВЯТИЭТАЖКЕ, УНИЧТОЖЕНА ЧАСТЬ ДОМА, ЕСТЬ ПОГИБШИЕ — ВИДЕО. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому девятиэтажному дому в Умани Черкасской области. Известно о 21 погибшем (подробнее).

2. ВСУ УНИЧТОЖИЛИ 21 ИЗ 23 КРЫЛАТЫХ РАКЕТ И ДВА БЕСПИЛОТНИКА ОККУПАНТОВ НОЧЬЮ. Вооруженные Силы Украины уничтожили 21 из 23 крылатых ракет и два беспилотника (подробнее).

3. ПОСТАВКА ВСУ ДЕСЯТКОВ ТАНКОВ LEOPARD НАЧНЕТСЯ В СЕРЕДИНЕ ГОДА – МИНИСТР ОБОРОНЫ ГЕРМАНИИ. В середине года начнется поставка Вооруженным Силам Украины нескольких десятков танков Leopard устаревшей версии 1А5 (подробнее).

4. МИНОБОРОНЫ НАЧАЛО РЕФОРМЫ ТЫЛОВЫХ ЗАКУПОК: СОЗДАЕТ ЗАКУПОЧНОЕ АГЕНТСТВО. Для этого в рамках министерства будет создано отдельное закупочное агентство по примеру государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" (подробнее).

5. РЕЗНИКОВ О НАСТУПЛЕНИИ: В ГЛОБАЛЬНОМ ПЛАНЕ ВСУ ГОТОВЫ, МЫ ПОЛУЧИЛИ МНОГО БОЕВОЙ ТЕХНИКИ. Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины "в глобальном плане" готовы к предстоящему наступлению (подробнее).

6. В БАХМУТЕ ДОСТИГНУТ ПАРИТЕТ В АРТИЛЕРИИ БЛАГОДАРЯ ТОЧНОСТИ РАБОТЫ СИЛ ОБОРОНЫ – СПИКЕР ВСУ. На Бахмутском направлении достигнут паритет в артиллерии благодаря точности работы Сил обороны (подробнее).

7. КАЗНИ РОССИЯМИ ПЛЕННЫХ ВСУ. ОФИСУ ГЕНПРОКУРОРА ИЗВЕСТНО О 73 УМЫШЛЕННЫХ УБИЙСТВАХ. Офису генпрокурора известно о 73 случаях умышленного убийства украинских военнопленных российскими оккупантами (подробнее).

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Вадим Ребрина

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