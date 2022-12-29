Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 29 декабря

1. Россия нанесла массированный удар ракетами по Украине. Эффективно сработала ПВО ВСУ. Утром 29 декабря, спустя две недели после предыдущей массированной ракетной атаки, россияне снова попытались лишить украинцев зимой электричества, отопления, воды и других базовых услуг (подробнее).

2. В российском Энгельсе взвыла сирена, работала ПВО оккупантов – фото и видео. Приблизительно в 10:30 по киевскому времени, когда в Украине заканчивалась массированная ракетная атака РФ, в российском городе Энгельс Саратовской области сработала система ПВО и взвыла сирена (подробнее).

3. Есть повреждения объектов генерации и электросетей – Галущенко о последствиях обстрела. По словам министра энергетики, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. Сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах (подробнее).

4. СБУ вручила подозрение мэру Полтавы в распространении информации о военных – фото. Сотрудники Службы безопасности вручили мэру Полтавы Александру Мамаю подозрение в распространении информации об украинских военных (подробнее).

5. Генштаб: Россия выпустила более 69 ракет, 54 сбила ПВО. Полеты в Беларуси были для наводки. Во время массированного удара по Украине 29 декабря российские оккупанты выпустили более 69 ракет, 54 из которых сбила противовоздушная оборона (подробнее).

6. ВСУ наступают на Кременную и продвигаются, оккупанты заговорили про оборону Луганска — ГШ. За последнюю неделю украинские воины продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной (подробнее).

7. В Беларуси нашли в поле обломки ракеты С-300. У Лукашенко заявили – "прилетела из Украины". В Минобороны Беларуси заявили, что "средствами ПВО РБ была сбита воздушная цель", а "расследование инцидента показало, что обломки принадлежат зенитной ракете С-300, которая была запущена с территории Украины" (подробнее).

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Оксана Житнюк

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