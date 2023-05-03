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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 мая

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 мая - Фото
Саули Ниинисте и Владимир Зеленский (фото — presidentti.fi)

1. В РАЙОНЕ ТАМАНИ, ЗА КРЫМСКИМ МОСТОМ, ГОРЕЛА НЕФТЕБАЗА – ВИДЕО. Ночью 3 мая в районе Тамани Краснодарского края России горела нефтебаза (подробнее).

2. НОЧЬЮ НАД УКРАИНОЙ ППО УНИЧТОЖИЛА 21 ДРОН SHAHED – ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ. Во время ночной атаки России по Украине Силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили 21 иранский дрон Shahed (подробнее).

3. РОССИЯНЕ УДАРИЛИ ПО ЭПИЦЕНТРУ В ХЕРСОНЕ: ЕСТЬ ПОГИБШИЕ И РАНЕНЫЕ. 3 мая, около 11:00. российские оккупанты нанесли удар по единственному работающему гипермаркету Херсона, есть погибшие и раненые (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИБЫЛ В ФИНЛЯНДИЮ. Президент Владимир Зеленский 3 мая прибыл с визитом в Финляндию (подробнее).

5. "ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ". ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ВОЕННЫМ 30 000 ГРН НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ НАЛОГИ – МИНИСТР. Министр финансов Сергей Марченко считает, что государство сможет вернуть доплаты в размере 30 000 грн для военных, только если повысит налоги (подробнее).

6. У ПУТИНА ЗАЯВИЛИ, ЧТО КРЕМЛЬ БЫЛ АТАКОВАН ДВУМЯ БПЛА. ГОРЕЛ СЕНАТСКИЙ ДВОРЕЦ – ВИДЕО. В Кремле заявили, что администрация диктатора Владимира Путина была атакована двумя беспилотниками (подробнее).

7. ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА ОБ "АТАКЕ" НА КРЕМЛЬ: УКРАИНА ОСВОБОЖДАЕТ СВОИ ТЕРРИТОРИИ, А НЕ АТАКУЕТ ЧУЖИЕ. У Офиса президента нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Он предположил, что это "нагнетание ситуации перед 9 мая" (подробнее).

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Вадим Ребрина
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