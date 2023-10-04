Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 4 октября

1. Отставка Маккарти. Рассмотрение новой помощи Украине откладывается на неопределенный срок. Палата представителей США не сможет рассматривать выделение новой помощи Украине, пока не выберет нового спикера после отставки республиканца Кевина Маккарти, работа будет продолжаться только в комитетах. Об этом сообщила посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова (подробнее).

2. Антонов начинает производство французского боевого дрона Aarok MALE. ГП "Антонов" и французская компания Turgis & Gaillard подписали соглашение о производстве на мощностях Антонова версии боевого дрона Aarok MALE, сообщает La Tribune (подробнее).

3. Источники: СБУ поразила новейший комплекс С-400 "Триумф" оккупантов – видео. Служба безопасности Украины поразила комплекс противовоздушной обороны оккупантов С-400 "Триумф" в Белгородской области РФ. Об этом сообщают источники LIGA.net в СБУ. Видео распространяют россияне в соцсетях (подробнее).

4. Расширение Евросоюза обсудят на саммите 5-6 октября. Какие страны готовятся вступать. Лидеры Европейского Союза обсудят пути реформирования ЕС и принятия новых стран на саммите в Гранаде 5-6 октября. Об этом пишет Reuters. Агентство отмечает, что саммит призван дать начало "длительному процессу подготовки ЕС к расширению ориентировочно до 2030 года" (подробнее).

5. Спецназовцы ГУР высадились в Крыму и нанесли огневое поражение по оккупантам – видео. Спецназовцы Главного управления разведки произвели высадку во временно оккупированном Крыму и нанесли поражение по российским захватчикам, сообщило ведомство. Боевую задачу выполнили бойцы подразделений "Стугна" и "Братство" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР (подробнее).

6. ВСУ: Силы обороны продвинулись на Таврическом направлении от 100 до 600 м – карта. На южных отрезках фронта есть продвижение сил обороны от 100 до 600 метров. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун (подробнее).

7. Российский владелец ЛАЗа получил второе подозрение. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении российскому олигарху Игорю Чуркину. Ему инкриминируют завладение имуществом ЗАО "Завод коммунального транспорта" (бывший ОАО "Львовский автомобильный завод") на сумму более 367 млн грн, сообщила пресс-служба Бюро (подробнее).

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