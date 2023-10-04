Сім головних новин України та світу на 19:00 4 жовтня

1. Відставка Маккарті. Розгляд нової допомоги Україні відкладається на невизначений термін. Палата представників США не зможе розглядати виділення нової допомоги Україні, доки не обере нового спікера після відставки республіканця Кевіна Маккарті, робота триватиме лише у комітетах. Про це повідомила пані посол Києва у Вашингтоні Оксана Маркарова (детальніше).

2. Антонов починає виробництво французького бойового дрона Aarok MALE. ДП "Антонов" і французька компанія Turgis & Gaillard підписали угоду про виробництво на потужностях Антонова версії бойового дрона Aarok MALE, повідомляє La Tribune (детальніше).

3. Джерела: СБУ вразила новітній комплекс С-400 "Тріумф" окупантів – відео. Служба безпеки України вразила комплекс протиповітряної оборони окупантів С-400 "Тріумф" у Бєлгородській області РФ. Про це повідомляють джерела LIGA.net в СБУ. Відео поширюють росіяни у соцмережах (детальніше).

4. Розширення Євросоюзу буде обговорено на саміті 5-6 жовтня. Які країни готуються вступати. Лідери Європейського Союзу обговорять шляхи реформування ЄС та прийняття нових країн на саміті у Гранаді 5-6 жовтня. Про це пише Reuters. Агентство зазначає, що саміт покликаний дати початок "тривалому процесу підготовки ЄС до розширення орієнтовно до 2030 року" (детальніше).

5. Спецпризначенці ГУР висадились у Криму і завдали вогневе ураження по окупантах – відео. Спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили висадку в тимчасово окупованому Криму та завдали ураження по російських загарбниках, повідомило відомство. Бойове завдання виконали бійці підрозділів "Стугна" та "Братство" у складі спецпідрозділу "Тимура" ГУР (детальніше).

6. ЗСУ: Сили оборони просунулись на Таврійському напрямку від 100 до 600 м – мапа. На південних відтинках фронту є просування Сил оборони від 100 до 600 метрів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун (детальніше).

7. Російський власник ЛАЗу отримав другу підозру. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну. Йому інкримінують заволодіння майном ЗАТ "Завод комунального транспорту" (колишній ВАТ "Львівський автомобільний завод") на суму понад 367 млн грн, повідомила пресслужба Бюро (детальніше).

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