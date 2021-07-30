Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 июля

1. МИНАГРОПОЛИТИКИ: СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА ГЕКТАР УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ – 40 000 ГРН. За первый месяц функционирования рынка земли средняя цена за гектар земли сельхозназначения составляет 40 000 грн (Подробнее).

2. ЧАУСА НАШЛИ В ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ. СБУ ВЕЗЕТ ЕГО В КИЕВ – АДВОКАТ. Экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области – Служба безопасности Украины везет его в Киев (Подробнее).

3. В УКРАИНЕ НАЧНУТ ВАКЦИНИРОВАТЬ ОТ COVID-19 ДЕТЕЙ С 12 ЛЕТ: ПОКАЗАНИЯ. Со следующей недели в Украине можно будет вакцинировать подростков от 12 лет при наличии показаний (Подробнее).

4. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. В ДАНИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ЕЩЕ ТРИ ВАРИАНТА, КАК ПОМЕШАТЬ РОССИИ. Европе надо сделать все, чтобы найти способ превратить газопровод Северный поток-2 в "пиррову победу России" (Подробнее).

5. НАЦКОМИССИЯ СНОВА ПОВЫСИЛА ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг повысила максимальные предельные цены на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке (Подробнее).

6. БИТКОИН – ЭТО НЕ ДЕНЬГИ. ГЛАВА МВФ РАСКРИТИКОВАЛА САМУЮ ПОПУЛЯРНУЮ КРИПТОВАЛЮТУ. Криптовалюта биткоин может стать платежным средством в будущем, но пока она далека от этого (Подробнее).

7. НБУ ПРОГНОЗИРУЕТ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ВВП И ЗАМЕДЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ. Потребительская инфляция в 2021 году составит 9,6% и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года. Экономика Украины по итогам текущего года вырастет на 3,8% (Подробнее).

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Станислав Стороженко

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