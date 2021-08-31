Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 31 августа

1. КОНЕЦ ПОЧТИ 20-ЛЕТНЕЙ МИССИИ. ПОСЛЕДНИЙ САМОЛЕТ США ПОКИНУЛ АЭРОПОРТ КАБУЛА. Последний американский самолет вылетел из аэропорта Кабула вчера в 15:29 по Киеву. Талибан взял под контроль аэропорт Кабула после вывода войск США, лидеры исламистов символично прошли по взлетно-посадочной полосе (подробнее).

2. УКРАИНА ПРОДОЛЖИТ ЭВАКУАЦИЮ СВОИХ ГРАЖДАН ИЗ АФГАНИСТАНА. В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЗЕМЛЕ. Украина намерена продолжить эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа – дня, до которого США должны были вывести и вывели войска из Афганистана. Маршруты возвращения могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула (подробнее).

3. ПОКАЗАЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: МИНЭНЕРГО ПРОДЛИЛО ДЕЙСТВИЕ "ЧЕРНОГО СПИСКА" НА ЭНЕРГОРЫНКЕ. Министерство энергетики продлило действие "черного списка" на рынке электроэнергии до 1 марта 2022 года (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ В ВАШИНГТОНЕ: ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТРИ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЯ. Украинская делегация рассчитывает достичь в США трех оборонительных и одного энергетических соглашений (подробнее).

5. УКРАИНЦЫ НАЧАЛИ СКУПАТЬ ВАЛЮТУ: СПРОС РАСТЕТ. С начала августа чистая покупка иностранной валюты населением составила $250 млн, что сократило чистую продажу валюты с начала года до $1,8 млрд (подробнее).

6. ЕНИНА УВОЛИЛИ ИЗ МИД И НАЗНАЧИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МОНАСТЫРСКОГО. Евгений Енин, занимающий должность заместителя министра иностранных дел, назначен первым заместителем министра внутренних дел (подробнее).

7. ВИЗИТ ЗЕЛЕНСКОГО В США И ВСТРЕЧА С БАЙДЕНОМ В ВАШИНГТОНЕ: ВСЕ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ – LIVE. Зеленский прилетел в Вашингтон 31 августа и должен провести в этот день восемь встреч, в частности в Пентагоне и Министерстве энергетики США (подробнее).

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Оксана Житнюк

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