UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 31 августа

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 31 августа - Фото

1. КОНЕЦ ПОЧТИ 20-ЛЕТНЕЙ МИССИИ. ПОСЛЕДНИЙ САМОЛЕТ США ПОКИНУЛ АЭРОПОРТ КАБУЛА. Последний американский самолет вылетел из аэропорта Кабула вчера в 15:29 по Киеву. Талибан взял под контроль аэропорт Кабула после вывода войск США, лидеры исламистов символично прошли по взлетно-посадочной полосе (подробнее).

2. УКРАИНА ПРОДОЛЖИТ ЭВАКУАЦИЮ СВОИХ ГРАЖДАН ИЗ АФГАНИСТАНА. В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЗЕМЛЕ. Украина намерена продолжить эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа – дня, до которого США должны были вывести и вывели войска из Афганистана. Маршруты возвращения могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула (подробнее).

3. ПОКАЗАЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: МИНЭНЕРГО ПРОДЛИЛО ДЕЙСТВИЕ "ЧЕРНОГО СПИСКА" НА ЭНЕРГОРЫНКЕ. Министерство энергетики продлило действие "черного списка" на рынке электроэнергии до 1 марта 2022 года (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ В ВАШИНГТОНЕ: ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТРИ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЯ. Украинская делегация рассчитывает достичь в США трех оборонительных и одного энергетических соглашений (подробнее).

5. УКРАИНЦЫ НАЧАЛИ СКУПАТЬ ВАЛЮТУ: СПРОС РАСТЕТ. С начала августа чистая покупка иностранной валюты населением составила $250 млн, что сократило чистую продажу валюты с начала года до $1,8 млрд (подробнее).

6. ЕНИНА УВОЛИЛИ ИЗ МИД И НАЗНАЧИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МОНАСТЫРСКОГО. Евгений Енин, занимающий должность заместителя министра иностранных дел, назначен первым заместителем министра внутренних дел (подробнее).

7. ВИЗИТ ЗЕЛЕНСКОГО В США И ВСТРЕЧА С БАЙДЕНОМ В ВАШИНГТОНЕ: ВСЕ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ – LIVE. Зеленский прилетел в Вашингтон 31 августа и должен провести в этот день восемь встреч, в частности в Пентагоне и Министерстве энергетики США (подробнее).

Читайте также главные тексты дня: 

Сюрприз в платежках. Почему в Киеве насчитали долги за коммуналку и что с ними делать

"Своих граждан на произвол не бросим". Как спасут украинцев, оставшихся в Афганистане

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 