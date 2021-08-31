Украина продолжит эвакуацию своих граждан из Афганистана. В том числе по земле

Украина намерена продолжить эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа – дня, до которого США должны были вывести и вывели войска из Афганистана. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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"Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа. В то же время маршруты возвращения наших граждан могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула", – сказал Николенко.

Вчера США вывели войска из Афганистана, положив конец 20-летнему военному присутствию в стране. После этого захватившее власть в Афганистане радикальное исламистское движение Талибан взяло под контроль аэропорт Кабула, передает Associated Press.

Николенко говорит, что в Афганистане продолжают расти риски с безопасностью. В последние дни МИД и посольство Украины в Таджикистане столкнулись с новой волной запросов об эвакуации из Афганистана.

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По словам Николенко, сейчас посольство уточняет количество желающих эвакуироваться, их данные и местонахождение, а также поддерживает с ними связь.

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил отрабатывать дальнейшие безопасные пути выезда из Афганистана, в частности через другие аэропорты или по наземным маршрутам, говорит спикер министерства.

"Как только появится первая возможность, все наши граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях", – добавил Николенко.

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Марк Сировой , Владислав Сердюк

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