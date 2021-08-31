Украина продолжит эвакуацию своих граждан из Афганистана. В том числе по земле
Украина намерена продолжить эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа – дня, до которого США должны были вывести и вывели войска из Афганистана. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа. В то же время маршруты возвращения наших граждан могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула", – сказал Николенко.
Вчера США вывели войска из Афганистана, положив конец 20-летнему военному присутствию в стране. После этого захватившее власть в Афганистане радикальное исламистское движение Талибан взяло под контроль аэропорт Кабула, передает Associated Press.
Николенко говорит, что в Афганистане продолжают расти риски с безопасностью. В последние дни МИД и посольство Украины в Таджикистане столкнулись с новой волной запросов об эвакуации из Афганистана.
Читайте также: "Дерзкая спецоперация". Украинский спецназ спас афганцев, работавших на Канаду
По словам Николенко, сейчас посольство уточняет количество желающих эвакуироваться, их данные и местонахождение, а также поддерживает с ними связь.
Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил отрабатывать дальнейшие безопасные пути выезда из Афганистана, в частности через другие аэропорты или по наземным маршрутам, говорит спикер министерства.
"Как только появится первая возможность, все наши граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях", – добавил Николенко.
- В середине августа радикальное исламистское движение Талибан захватило почти весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. Западные страны начали эвакуировать через аэропорт Кабула своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев.
- 25 августа Талибан заявил, что перекрыл дороги в аэропорт для афганцев, чтобы из страны не вывозили медиков, инженеров и прочих специалистов.
- 26 августа возле аэропорта Кабула произошел теракт, погибли более 170 человек, в том числе американские военные. Ответственность за взрыв взяла на себя международная террористическая организация Исламское государство.
- 28 августа в Киев прилетели три самолета, которые эвакуировали из Афганистана более 360 человек. Всего Украина эвакуировала из Афганистана более 700 человек, что является одним из лучших показателей среди европейских стран.
Читайте также: Талибы в Афганистане расстреливают бывших силовиков и гражданских – ООН
Комментарии