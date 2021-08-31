Зеленский в Вашингтоне: Должны быть три оборонительных и энергетическое соглашения
Украинская делегация рассчитывает достичь в США трех оборонительных и одного энергетических соглашений. Об этом рассказал в комментарии ТСН из Вашингтона президент Владимир Зеленский.
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"Три оборонных соглашения должно быть. Также будут важные вещи по экономическим договоренностям. Будет большой диспут по (российско-немецкому трубопроводу, –ред.) Северному потоку-2. Должны быть энергетическое соглашение и договоренность. Должны быть, посмотрим, потому что дьявол кроется в деталях – надо подождать немножко", – сказал президент.
Журналисты отмечают, что в первый день визита у Зеленского запланированы восемь встреч: первая из них будет в Министерстве энергетики США, вторая – в Минобороны с главой Пентагона Ллойдом Остином.
- 19 августа встречу Зеленского и президента США Джо Байдена переносили на 31 августа. Затем ее перенесли на 1 сентября, в ОП говорят, что так сделали, поскольку 31 августа заканчивается американская эвакуация из Афганистана.
- 31 августа и 1 сентября Зеленский будет в Вашингтоне. После этого президент поедет в Калифорнию. Сегодня Зеленский прибыл в столицу США.
- Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что ключевая тема переговоров в Вашингтоне – возможность привлечения США к деоккупации Крыма и Донбасса. Омбудсмен Людмила Денисова сказала, что президент также повезет Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев.
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