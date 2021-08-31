Зеленский в Вашингтоне: Должны быть три оборонительных и энергетическое соглашения

Украинская делегация рассчитывает достичь в США трех оборонительных и одного энергетических соглашений. Об этом рассказал в комментарии ТСН из Вашингтона президент Владимир Зеленский.

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"Три оборонных соглашения должно быть. Также будут важные вещи по экономическим договоренностям. Будет большой диспут по (российско-немецкому трубопроводу, –ред.) Северному потоку-2. Должны быть энергетическое соглашение и договоренность. Должны быть, посмотрим, потому что дьявол кроется в деталях – надо подождать немножко", – сказал президент.

Журналисты отмечают, что в первый день визита у Зеленского запланированы восемь встреч: первая из них будет в Министерстве энергетики США, вторая – в Минобороны с главой Пентагона Ллойдом Остином.

19 августа встречу Зеленского и президента США Джо Байдена переносили на 31 августа. Затем ее перенесли на 1 сентября, в ОП говорят, что так сделали, поскольку 31 августа заканчивается американская эвакуация из Афганистана.

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Марк Сировой

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