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Зеленский в Вашингтоне: Должны быть три оборонительных и энергетическое соглашения

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 12:12
Зеленский в Вашингтоне: Должны быть три оборонительных и энергетическое соглашения - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Stefanie Loos/EPA)

Украинская делегация рассчитывает достичь в США трех оборонительных и одного энергетических соглашений. Об этом рассказал в комментарии ТСН из Вашингтона президент Владимир Зеленский.

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"Три оборонных соглашения должно быть. Также будут важные вещи по экономическим договоренностям. Будет большой диспут по (российско-немецкому трубопроводу, –ред.) Северному потоку-2. Должны быть энергетическое соглашение и договоренность. Должны быть, посмотрим, потому что дьявол кроется в деталях – надо подождать немножко", – сказал президент.

Журналисты отмечают, что в первый день визита у Зеленского запланированы восемь встреч: первая из них будет в Министерстве энергетики США, вторая – в Минобороны с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский энергетика северный поток-2 оборона вашингтон джо байден Ллойд Остин
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