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Зеленский встретится с главой Пентагона за день до визита в Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 11:17
Зеленский встретится с главой Пентагона за день до визита в Белый дом - Фото
Ллойд Остин и Владимир Зеленский (фото - ЕРА и пресс-служба Офиса президента, коллаж - LIGA.net)

Сегодня, за день до встречи с лидером США Джо Байденом, президент Владимир Зеленский встретится с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Встреча с Остином будет проходить в здании Пентагона, говорится в сообщении. Вместе с Зеленским на нее пойдет министр обороны Андрей Таран.

Начнется встреча в 14:00 по Вашингтону (21:00 по Киеву). Журналистов пригласили освещать церемонию прибытия украинской делегации, сообщений о запланированных брифингах или пресс-конференциях пока не было.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Ллойд Остин пентагон джо байден Андрей Таран
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