Зеленский встретится с главой Пентагона за день до визита в Белый дом
31.08.2021, 11:17
Ллойд Остин и Владимир Зеленский (фото - ЕРА и пресс-служба Офиса президента, коллаж - LIGA.net)
Сегодня, за день до встречи с лидером США Джо Байденом, президент Владимир Зеленский встретится с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
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Встреча с Остином будет проходить в здании Пентагона, говорится в сообщении. Вместе с Зеленским на нее пойдет министр обороны Андрей Таран.
Начнется встреча в 14:00 по Вашингтону (21:00 по Киеву). Журналистов пригласили освещать церемонию прибытия украинской делегации, сообщений о запланированных брифингах или пресс-конференциях пока не было.
- Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне была запланирована на 30 августа. В Конгрессе США призывали перенести встречу на другое время, так как эта дата совпадает с каникулами конгрессменов.
- 19 августа встречу Зеленского и Байдена переносили на 31 августа. Затем ее перенесли на 1 сентября, в ОП говорят, что так сделали, поскольку 31 августа заканчивается американская эвакуация из Афганистана.
- 31 августа и 1 сентября Зеленский будет в Вашингтоне. После этого президент поедет в Калифорнию. Сегодня Зеленский прибыл в столицу США.
- Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что ключевая тема переговоров в Вашингтоне – возможность привлечения США к деоккупации Крыма и Донбасса. Омбудсмен Людмила Денисова сказала, что президент также повезет Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев.
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