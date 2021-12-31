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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 31 декабря

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 31 декабря - Фото

1. КРЕМЛЬ: МАСШТАБНЫЕ САНКЦИИ ЗА ЭСКАЛАЦИЮ В УКРАИНЕ ГРОЗЯТ РАЗРЫВОМ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И США. Масштабные санкции против РФ за возможное новое вторжение в Украину грозят полным разрывом отношений США и России, заявили в Кремле (подробнее).

2. БЕЛЫЙ ДОМ: БАЙДЕН ОБРИСОВАЛ ПУТИНУ ДВА ВАРИАНТА – ДЕЭСКАЛАЦИЯ ИЛИ СДЕРЖИВАНИЕ РОССИИ. Россия либо пойдет на деэскалацию в Украине, либо столкнется со сдерживанием со стороны США, заявил высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена по итогам переговоров американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным (подробнее).

3. НОВЫЕ ВЛАСТИ ГЕРМАНИИ ПРОТИВ ПРОДАЖИ ОРУЖИЯ УКРАИНЕ: БОЯТСЯ ЭСКАЛАЦИИ, ТОЛЬКО ДИПЛОМАТИЯ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что разрешение на продажу Берлином вооружений для ВСУ не принесет дополнительной безопасности Украине (подробнее).

4. С 1 ЯНВАРЯ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ФОПОВ СТАНУТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ. НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. С 1 января 2022 года применение регистраторов расчетных операций(РРО) и программных регистраторов расчетных операций(ПРРО) становится обязательным для всех плательщиков единого налога второй-четвертой групп. Министерство финансов также назвало группы плательщиков, для которых применение РРО/ПРРО остается необязательным (подробнее).

5. ЭВАКУАЦИЯ УКРАИНЦЕВ В НАЧАЛЕ ПАНДЕМИИ: АВИАКОМПАНИИ ПОЛУЧИЛИ КОМПЕНСАЦИЮ. НЕ ВСЮ. Авиакомпании SkyUp, Azur Air, Windrose и МАУ получили в общей сложности 60,7 млн грн государственной компенсации за эвакуационные рейсы в начале пандемии весной 2020 года (подробнее).

6. ТОП-10 ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА. Существенные изменения к налоговому законодательству вступают в силу с 1 января 2022 году. О наиболее важных из них, касающихся налогообложения юридических и физических лиц–резидентов Украины, рассказала ЛІГА:ЗАКОН (подробнее).

7. ЧТО УКРАИНЦЫ СМОТРЕЛИ И СЛУШАЛИ НА СТРИМИНГАХ В 2021 ГОДУ: СОБРАЛИ ГЛАВНЫЕ РЕЙТИНГИ. В течение декабря музыкальные и видео стриминги подводили итоги, что смотрели и слушали украинцы в 2021 году. Накануне Нового года Liga.Tech собрала все рейтинги в одну статью (подробнее).

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Вадим Ребрина
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