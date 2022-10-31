Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 31 октября

1. Россия ударила ракетами: прилеты в Днепре, Харькове, под Киевом и других городах Украины. РФ ударила по Киевской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой областям и Запорожью. Были прилеты по объектам энергоснабжения (подробнее).

2. В Офисе президента предупреждают об экстренных отключениях электроэнергии. Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине сегодня ввели экстренные отключения электроэнергии (подробнее).

3. ПВО за утро сбила 44 крылатые ракеты. Россия запускала более 50. Украинская противовоздушная оборона за утро сбила 44 крылатые ракеты из более 50, запущенных Россией (подробнее).

4. В Псковской области России уничтожены два Ка-52, еще – два существенно повреждены – ГУР. По информации ГУР, на военно-воздушной базе в РФ ночью 31 октября произошел мощный взрыв: два Ка-52 "Аллигатор" полностью уничтожены, еще два – существенно повреждены (подробнее).

5. Россия бьет ракетами по Украине над Молдовой, это еще одно преступление – Воздушные силы. Страна-оккупант Россия для нанесения ракетных ударов с южного направления по Украине использует воздушное пространство Молдовы (подробнее).

6. СБУ обыскала руководство УПЦ МП в Кировоградской области: нашли пропаганду врага – фото. В ходе обысков обнаружена переписка "митрополита Кировоградского и Новомиргородского" Иоасафа (Петра Губеня) с главой Русской православной церкви Кириллом, а также изъято "большое количество изготовленных в России антиукраинских материалов" (подробнее).

7. По всей Украине начались аварийные отключения света. В Укрэнерго с 17:00 поручили компаниям-облэнерго приступить к аварийным отключениям электроэнергии во всех регионах Украины – как для промышленных, так и бытовых потребителей (подробнее).

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Оксана Житнюк

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