Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 31 октября

1. Байден – Конгрессу: Нельзя торговаться о вопросах помощи Украине и Израилю. Белый дом категорически против того, чтобы вопросы национальной безопасности, в том числе помощь США Украине и Израилю, становились предметом политических разменов в Конгрессе. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы администрации президента Джо Байдена (подробнее).

2. Потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения превысили 300 000 – Генштаб. 31 октября потери армии РФ в Украине достигли 300 000 человек, сообщает в сводке Генштаб ВСУ. В целом оккупанты потеряли личного состава – примерно 300 810 человек, за сутки 870 оккупантов было ликвидировано (подробнее).

3. Новый спикер Палаты Джонсон внес законопроект об отдельной помощи Израилю. Без Украины. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес законопроект о предоставлении помощи Израилю на сумму $14,3 млрд — этот пакет не предусматривает объединения с поддержкой Украины, о чем просил президент США. Об этом сообщает Bloomberg (подробнее).

4. Взрыв на российском боеприпасном заводе в 1600 км от Украины: видео и фото из Соликамска. На крупном военно-промышленном заводе "Урал" в Соликамске Пермского края раздался взрыв. Российские ресурсы публикуют одно фото с грибом дыма (подробнее).

5. Украина просит ЕС разобраться с возможной блокировкой всех пунктов пропуска в Польшу. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры инициировало встречу с Польшей и Еврокомиссией по выполнению меморандумов по работе пунктов пропуска. Накануне появилось сообщение, что с 3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе и перекрыть все пункты пропуска до конца года (подробнее).

6. "Мы не считаем союзников изменниками". На Банковой ответили о статье Time о Зеленском. Официальный Киев и президент Владимир Зеленский в частности не считают союзников "предателями", как о том было "субъективно" написано во вчерашней статье Time авторства Саймона Шустера, заверил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (подробнее).

7. Йеменские хуситы ударили по Израилю и обещают новые удары "за Газу" – заявление, карта. Поддерживаемая Ираном группировка хуситов в Йемене взяла на себя ответственность за серию атак по югу Израиля. Утром 31 октября запуски хуситских ракет вызвали сирены в городе Эйлат на юге Израиля, ракеты были перехвачены системой противовоздушной обороны Arrow, а израильские самолеты сбили беспилотники (подробнее).

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