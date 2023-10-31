Сім головних новин України та світу на 19:00 31 жовтня

1. Байден – Конгресу: Не можна торгуватися про питання допомоги Україні й Ізраїлю. Білий дім категорично проти того, щоб питання національної безпеки, зокрема допомога США Україні й Ізраїлю, ставали предметом політичних розмінів у Конгресі. Про це йдеться у заяві глави пресслужби адміністрації президента Джо Байдена (детальніше).

2. Втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення перевищили 300 000 – Генштаб. 31 жовтня втрати армії РФ в Україні досягли 300 000 осіб, повідомляє у зведенні Генштаб ЗСУ. Загалом окупанти втратили особового складу – приблизно 300 810 осіб, за добу 870 окупантів було ліквідовано (детальніше).

3. Новий спікер Палати Джонсон вніс законопроєкт про окрему допомогу Ізраїлю. Без України. Спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд — цей пакет не передбачає об'єднання з підтримкою України, про що просив президент США. Про це повідомляє Bloomberg (детальніше).

4. Вибух на російському боєприпасному заводі за 1600 км від України: відео й фото з Солікамська. На великому військово-промисловому заводі "Урал" у Солікамську Пермського краю пролунав вибух. Російські ресурси публікують одне фото із грибом диму (детальніше).

5. Україна просить ЄС розібратися з можливим блокуванням усіх пунктів пропуску до Польщі. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціювало зустріч із Польщею та Єврокомісією щодо виконання меморандумів з роботи пунктів пропуску. Напередодні з'явилося повідомлення, що з 3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні й перекрити всі пункти пропуску до кінця року (детальніше).

6. "Ми не вважаємо союзників зрадниками". На Банковій відповіли щодо статті Time про Зеленського. Офіційний Київ і президент Володимир Зеленський зокрема не вважають союзників "зрадниками", як про те було "суб'єктивно" написано у вчорашній статті Time авторства Саймона Шустера, запевнив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (детальніше).

7. Єменські хусити вдарили по Ізраїлю й обіцяють нові удари "за Газу" – заява, мапа. Підтримуване Іраном угрупування хуситів у Ємені взяло на себе відповідальність за серію атак по півдню Ізраїлю. Вранці 31 жовтня запуски хуситських ракет викликали сирени у місті Ейлат на півдні Ізраїлю, ракети були перехоплені системою протиповітряної оборони Arrow, а ізраїльські літаки збили безпілотники (детальніше).

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