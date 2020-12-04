Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 4 декабря

1. РАДА ВЕРНУЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛОЖЬ В ДЕКЛАРАЦИЯХ ЧИНОВНИКОВ. Самой серьезной санкцией за недостоверное декларирование вместо лишения свободы теперь будет ее ограничение (подробнее).

2. РАДА ПРИНЯЛА ПАКЕТ ПОМОЩИ БИЗНЕСУ НА ВРЕМЯ ЛОКДАУНА. Потерявшим часть дохода ФОПам и наемным работникам будут платить по 8000 грн, до мая ФОП первой группы освободят от единого налога и взноса (подробнее).

3. В ДЕКАБРЕ МИНЗДРАВ НЕ БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН. По словам главы МОЗ Степанова, система здравоохранения выдержит нагрузку до конца месяца (подробнее).

4. АРТИЛЛЕРИЯ БОЕВИКОВ ОБСТРЕЛЯЛА ПОЗИЦИИ ВСУ. Ответный огонь не открывался, штаб уведомил ОБСЕ о нападении (подробнее).

5. КИТАЙ ПОЛУЧИЛ ПРЕИМУЩЕСТВО В ГОНКЕ КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ. В Научно-технологическом университете КНР заявили, что создали компьютер, который быстрее аналога от Google в 10 млрд раз (подробнее).

6. FORTUNE НАЗВАЛ МАСКА ЛУЧШИМ БИЗНЕСМЕНОМ ГОДА. Главной его особенностью издание считает способность менять правила игры на глобальных рынках (подробнее).

7. АНТИТЕЛА ОТ ВАКЦИНЫ MODERNA ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА ДЕРЖАТСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ УЖЕ ТРИ МЕСЯЦА. Разработчики препарата отметили, что в клинических испытаниях не было отмечено серьезных нежелательных явлений (подробнее).

Читайте также: Как психика страдает от коронавируса. Четыре вопроса о том, как мозг реагирует на болезнь

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.