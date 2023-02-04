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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 4 февраля

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 4 февраля - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

1. Турция перепродает России американские товары двойного назначения – WSJ. Турецкие компании в 2022 году в обход санкций экспортировали в Россию на десятки миллионов долларов машин, электроники, запасных частей и других товаров, необходимых РФ для ее вооруженных сил (подробнее).

2. Большой обмен. Украина вернула 116 своих бойцов – фото, видео. Удалось вернуть 116 украинцев: защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов с Бахмутского направления и других героев (подробнее).

3. Света станет больше: ЕС будет поставлять Украине необходимые два гигаватта электроэнергии. Европейский Союз будет поставлять Украине необходимые 2 ГВт электроэнергии, заявила Урсула фон дер Ляйен (подробнее).

4. Шмыгаль поручил доставить Одессе генераторы и миниэлектростанцию. В Одесской области произошла авария на одной из высоковольтных подстанций – в Одессе и прилегающих районах применены аварийные отключения. Ситуация сложная, а масштаб аварии – существенный (подробнее).

5. Совет ЕС официально утвердил предельные цены на нефтепродукты из России. Первый предельный уровень цены на нефтепродукты, продаваемые со скидкой к сырой нефти, установлен на уровне $45 за баррель, а второй предельный уровень цены на продаваемые с премией к сырой нефти нефтепродукты установлен на уровне $100 за баррель (подробнее).

6. В Силах обороны внедрят систему Delta: решение Кабмина. Кроме использования платформы военными, Кабмин разрешил разместить Delta в облаке за пределами Украины, чтобы оградить систему от атак врага (подробнее).

7. Россияне перегруппировываются и наступают уже на пяти направлениях – Генштаб. Основные усилия россияне сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях (подробнее).

Оксана Житнюк
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