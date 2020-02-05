Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 февраля

1. В ОДНОМ ИЗ ОФИСОВ 1+1 ПРОХОДИТ ОБЫСК ПО ДЕЛУ "ПЛЕНОК ГОНЧАРУКА". Сотрудник СБУ предложил журналистам добровольно выдать устройства для негласного сбора информации. Также правоохранитель предложил журналисту Евгению Куксину назвать пароль от своего рабочего компьютера. Журналист отказался назвать пароль. Его компьютер забрали сотрудники СБУ (подробнее).

2. СТРОЕВОЙ УСТАВ ВСУ 1999 ГОДА ОТМЕНИЛИ. В первом чтении его поддержали 300 нардепов, во втором - 278. Вопросы, связанные со сферой применения устава, будут решаться Министерством обороны. Оно будет определять строевые приемы и движение военнослужащих без оружия и с оружием; порядок выполнения воинского приветствия; место Боевого знамени и т.д. (подробнее).

3. ИРАН ВСЕ ЕЩЕ НЕ ПЕРЕДАЛ ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ, ПЯТЬ СТРАН ТРЕБУЮТ ЭТО СДЕЛАТЬ. Канада, Украина, Великобритания, Швеция и Афганистан договорились продолжить давление. Конвенция по гражданской авиации требует, чтобы это ящики были переданы без промедления. Министр иностранных дел Канады обратился с запросом по этому поводу в Международную организацию гражданской авиации (подробнее).

4. ДУБИЛЕТ ОТРИЦАЕТ ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ. По словам министра, "фейк о фальсификации оценки численности населения поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах", и что нет никакой "сенсации" в том, что данные его переписи и данные Госстата почти совпадают (подробнее).

5. УКРЗАЛІЗНИЦЯ И DEUTSCHE BAHN ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ПАРТНЕРСТВЕ. На начальном этапе стороны изучат состояние компании и составят дорожную карту изменений. На этапе реализации назначат руководителей, ответственных за внедрение дорожной карты, он продлится не позднее чем до 31 декабря 2020 года. С 1 января 2021 года начнется управленческий этап (подробнее).

6. ЗАПУСК 4G В МЕТРО СНОВА ОТЛОЖИЛИ. Депутаты Киевсовета отложили рассмотрение проекта решения, которое дает зеленый свет для строительства мобильными операторами 4G сети в метро, из-за нюансов с регламентом. Для того, чтобы комиссия поддержала проект, его нужно отправить на рассмотрение регуляторной комиссии, и она должна одобрить проект (подробнее).

7. ВТО УДОВЛЕТВОРИЛА АПЕЛЛЯЦИЮ УКРАИНЫ В ДЕЛЕ О ПОСТАВКАХ ВАГОНОВ В РФ. Как пояснили в Минэкономики, Украина доказала, что РФ безосновательно остановила действие сертификатов соответствия, выданных украинским производителям, и отказывала в выдаче новых (подробнее).

8. СЧЕТА УКРТРАНСГАЗА АРЕСТОВАНЫ. КОМПАНИЯ ОБРАТИЛАСЬ В СНБО. В компании утверждают, что после передачи деятельности по транспортировке газа компании Оператор ГТС Украины работа УТГ осложнилась из-за "неправомерных действий третьих лиц" (подробнее).

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