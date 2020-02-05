Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пять стран требуют от Ирана передать черные ящики сбитого лайнера

Пять стран требуют от Ирана передать черные ящики сбитого лайнера - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
05.02.2020, 08:42

Канада, Украина, Великобритания, Швеция и Афганистан договорились продолжить давление для обеспечения справедливого расследования

Канада, Украина, Великобритания, Швеция и Афганистан потребовали от Ирана передать бортовые самописцы сбитого иранской ПВО украинского лайнера. Заявление опубликовано на сайте правительства Канады.

В заявлении говорится, что страны обеспокоены тем, что Иран все еще не передал черные ящики самолета, хотя Конвенция по гражданской авиации требует, чтобы это было сделано без промедления. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань обратился с официальным запросом по этому поводу в Международную организацию гражданской авиации.

Также пять стран договорились о необходимости продолжать давление, чтобы обеспечить ответственность, прозрачность и справедливость в расследовании катастрофы.

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.
  • 3 февраля в Иране отказались делиться с Украиной доказательствами по расследованию из-за утечки материалов в украинские СМИ.

Читайте также: На момент сбивания Boeing иранская сторона все знала - Зеленский

Еще по теме
Напишите нам
Иран авиакатастрофа мау Boeing 737
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 