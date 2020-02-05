Пять стран требуют от Ирана передать черные ящики сбитого лайнера

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Канада, Украина, Великобритания, Швеция и Афганистан потребовали от Ирана передать бортовые самописцы сбитого иранской ПВО украинского лайнера. Заявление опубликовано на сайте правительства Канады.

В заявлении говорится, что страны обеспокоены тем, что Иран все еще не передал черные ящики самолета, хотя Конвенция по гражданской авиации требует, чтобы это было сделано без промедления. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань обратился с официальным запросом по этому поводу в Международную организацию гражданской авиации.

Также пять стран договорились о необходимости продолжать давление, чтобы обеспечить ответственность, прозрачность и справедливость в расследовании катастрофы.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал , что "непреднамеренно" сбил Boeing.

3 февраля в Иране отказались делиться с Украиной доказательствами по расследованию из-за утечки материалов в украинские СМИ.

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