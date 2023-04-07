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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 апреля

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 апреля - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

1. БЛИНКЕН: НАСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ. Госсекретарь США заявил, что украинское наступление может начаться в ближайшие недели, а решение о возвращении Крыма должен принимать президент Украины. (подробнее)

2. ПРЕЗИДЕНТ БРАЗИЛИИ ПРЕДЛОЖИЛ ОТДАТЬ КРЫМ РОССИИ, УКРАИНА ОТВЕТИЛА. В МИД заявили в ответ на предложение Бразилии, что Украина не торгует своими территориями, поэтому разговоры и предложение оставить России оккупированный ею в 2014 году Крым в обмен на "мир" нерелевантны. (подробнее)

3. S&P СНИЗИЛО РЕЙТИНГ УКРАИНЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с "CCC+" до "CCC", прогноз по ним "негативный" – из-за реструктуризации долга. (подробнее)

4. В СЕТЬ ПОПАЛ "ПЛАН КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ВСУ". КИЕВ: С РЕАЛЬНЫМ ПЛАНОМ ВРАГ СКОРО ОЗНАКОМИТСЯ. Газета The New York Times написала о "сливе" в Сеть якобы секретных документов военного командования Украины о подготовке к контрнаступлению. В Офисе президента заявили, что это фейк и "стандартные элементы оперативной игры российской разведки – и ничего больше, реальных планов Украины это не касается". (подробнее)

5. ЗЕЛЕНСКИЙ СОЗДАЛ 19 ВОЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ. Президент подписал указ о создании 19 новых военных администраций в Запорожской области. Большинство населенных пунктов, где создали военные администрации, временно находятся под российской оккупацией. (подробнее)

6. ПРОКУРОРА КРАВЧЕНКО СОГЛАСОВАЛИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ. Кабинет министров согласовал назначение Руслана Кравченко новым руководителем Киевской областной государственной администрации. (подробнее)

7. УКРАИНА ОСТАНАВЛИВАЕТ ЭКСПОРТ ЗЕРНА В ПОЛЬШУ. Украина решила временно прекратить экспорт зерна в Польшу, об ограничении транзита украинского зерна через Польшу речь не идет. (подробнее)

Наталія Медведєва
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