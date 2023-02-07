Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 февраля

1. ГЕРМАНИЯ ОДОБРИЛА ПОСТАВКУ УКРАИНЕ 178 ТАНКОВ LEOPARD 1.Федеральный совет безопасности Германии одобрил передачу ВСУ 178 танков Leopard 1, сообщил Spiegel. (подробнее)

2. МАЛЮК НАЗНАЧЕН ГЛАВОЙ СБУ. Верховная Рада поддержала назначение Василия Малюка главой Службы безопасности Украины. (подробнее)

3. КЛИМЕНКО СТАЛ НОВЫМ ГЛАВОЙ МВД. Верховная Рада назначила Игоря Клименко министром внутренних дел. Он исполнял обязанности министра из-за гибели Дениса Монастырского в авиакатастрофе. (подробнее)

4. ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ТУРЦИИ, ВЕРОЯТНО, ПОГИБЛИ ДВОЕ УКРАИНЦЕВ. В результате землетрясения в Турции, вероятно, погибли два гражданина Украины. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел. (подробнее)

5. РАДА ПРОДЛИЛА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И МОБИЛИЗАЦИЮ ДО КОНЦА ВЕСНЫ. Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. (подробнее)

6. В УКРАИНЕ СТРОИТСЯ ДВА ДЕСЯТКА МИНИ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. В Украине строится два десятка маленьких электростанций, где есть перспективы, что их достроят в ближайшие полгода. (подробнее)

7. КАБМИН СОГЛАСОВАЛ НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ ОБЛАСТЕЙ. Кабинет министров согласовал назначение трех руководителей военно-гражданских администраций в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. (подробнее)

Наталія Медведєва

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