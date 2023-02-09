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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 февраля

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 февраля - Фото
Скриншот с видео

1. Весна близко. Ракетный блицкриг россиян провалился, но они продолжат наносить удары – ГУР. Российский ракетный блицкриг провалился, но захватчики продолжат наносить удары – у них еще много устаревшего ракетного вооружения, заявил Юсов (подробнее).

2. SpaceX ограничила использование Starlink в Украине для управления дронами военных. Спутниковый интернет-сервис Starlink, который снабдил украинскую армию широкополосной связью для защиты от российского вторжения, "никогда не был предназначен для использования в качестве оружия", заявили в SpaceX (подробнее).

3. У Зеленского есть четыре ключевых запроса к лидерам ЕС на встречах в Брюсселе – Euractiv. Речь о поддержке "формулы мира", о евроинтеграции Украины, санкциях против Росатома и ускорении поставок оружия (подробнее).

4. "Путин уже потерял Украину". Байден заверил, что США "не будут стоять в сторонке" и впредь. Байден заявил, что Путин "уже потерял Украину", и военная, финансовая, политическая помощь официальному Киеву со стороны США пока ничем не ограничивается (подробнее).

5. Заводы Коломойского пытаются развалить израильский иск ПриватБанка против него. Связанные с Игорем Коломойским предприятия пытаются с помощью украинских судов развалить израильский иск ПриватБанка против бизнесмена (подробнее).

6. Зеленский: Я сегодня услышал от лидеров некоторых стран о готовности дать нам самолеты. Лидеры некоторых государств заявили о готовности предоставить Украине необходимое вооружение, в том числе боевые самолеты, заявил Зеленский в Брюсселе (подробнее).

7. Укроборонпром вместе с одной из стран НАТО развернул производство мин калибра 120 мм. Государственный концерн "Укроборонпром" в партнерстве с одной из стран НАТО развернул производство мин калибра 120 мм и собирается в скором времени начать их поставки по уже подписанному контракту с Минобороны (подробнее).

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