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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 сентября

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 сентября - Фото
ПВО (иллюстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

1. США хотят реформировать Совбез ООН. И обещают редко использовать вето. США будут прилагать усилия, чтобы реформировать Совет Безопасности ООН, Вашингтон также обещает меньше использовать в нем право вето, заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд (подробнее).

2. Украина назвала сумму ожидаемых репараций от России – не менее $300 млрд. Ущерб, нанесенный Украине от российского вторжения, оценивается гораздо выше. Но указанная сумма в $300 млрд соответствует международным активам Центрального банка России, замороженным в рамках санкций, заявил глава Минюста (подробнее).

3. Воздушные силы: Украина создала уникальную систему ПВО, есть много тактических приемов. Украина создала уникальную систему противовоздушной обороны, которой не существует нигде в мире, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (подробнее).

4. Китай повторил за РФ – оружие Запада для ВСУ "сделает только хуже". Цитаты из Совбеза ООН. Постоянный представитель Китая в ООН Гэн Шуан поддержал Россию и ее сербского "эксперта" в том, что поставки Западом вооружений Украине, которая ведет освободительную войну против российского полномасштабного вторжения, "сделают только хуже" (подробнее).

5. Китай скупает сжиженный газ из России за полцены и перепродает его дороже в ЕС – Bloomberg. Китай закупил несколько партии сжиженного природного газа (СПГ) у российского завода "Сахалин-2" с поставкой до декабря почти за половину текущей спотовой цены (подробнее).

6. "Нужно больше времени". Министры ЕС не договорились об ограничении цены на российский газ. Министры в принципе поддерживают введение прайс-кэпов на газ, сказал Сикела, но не только на российский. Еврокомиссар Кадри Симсон заверила, что ограничение цен не снимается с повестки дня (подробнее).

7. Нужно немедленно создать зону ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС – Гросси. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в специальном заявлении призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе Запорожской АЭС и назвал ситуацию с электроснабжением станции "очень серьезной" (подробнее).

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"Эта война надолго". Рамштайн 5.0 и Блинкен у Зеленского: как будут вооружать Украину

Оксана Житнюк
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