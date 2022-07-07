Семь главных новостей Украины и мира на 20:00 7 июля

1. ВСУ УСТАНОВИЛИ ФЛАГ УКРАИНЫ НА ОСВОБОЖДЕННОМ ОСТРОВЕ ЗМЕИНЫЙ — ФОТО, ВИДЕО. На освобожденном от российских оккупантов острове Змеиный бойцы Вооруженных Сил Украины установили государственный флаг (подробнее).

2. УКРАИНА УЖЕ ПОЛУЧИЛА ДЕВЯТЬ HIMARS И АНАЛОГИЧНЫХ СИСТЕМ ОТ США И СОЮЗНИКОВ — ДАНИЛОВ. Украина уже получила от США и союзников девять американских ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов, однако для серьезного контрнаступления нужны еще десятки (подробнее).

3. ТУРЦИЯ ОТПУСТИЛА СУДНО ЖИБЕК ЖОЛЫ С КРАДЕНЫМ ЗЕРНОМ ИЗ БЕРДЯНСКА. Турецкая таможня вечером 6 июля отпустила грузовое судно Жибек Жолы (Zhibek Zholy) с зерном, которое, по данным властей Украины, было вывезено из захваченного Россией порта Бердянска. Министерство иностранных дел Украины в связи с этим вызвало посла Турции Ягмура Ахмета Гульдере (подробнее).

4. ДЖОНСОН ПОДАЛ В ОТСТАВКУ И ЗАВЕРИЛ, ЧТО БРИТАНИЯ НЕ БРОСИТ УКРАИНУ: ВИДЕО ЗАЯВЛЕНИЯ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и подает в отставку с должности главы правительства. Он будет руководить Кабмином до избрания преемника (подробнее).

5. В АРИЗОНЕ ИСПЫТАЛИ САМОЛЕТ-ПЛАНЕР ДЛЯ МАРСА: ОН РАБОТАЕТ ОТ ВЕТРА И ЛЕТАЕТ КАК АЛЬБАТРОС. В американской Аризоне испытали планер, предназначенный для исследования Марса. Пока он совершил "несамостоятельный" полет вместе с воздушным шаром, к которому аппарат был привязан (подробнее).

6. ЕВРОКОМИССИЯ ОФИЦИАЛЬНО ПРИГЛАСИЛА УКРАИНУ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К "ТАМОЖЕННОМУ БЕЗВИЗУ". Генеральный директорат по вопросам налогообложения и Таможенного союза Европейской комиссии (DG TAXUD) принял решение пригласить Украину присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами (подробнее).

7. ЗАЩИТНИКИ УКРАИНЫ ОТБИВАЮТ ШТУРМОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОККУПАНТОВ НА ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ – ГЕНШТАБ. Украинские военные успешно отбили штурмовые действия оккупантов на Слобожанском, Славянском и Краматорском направлениях (подробнее).

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Вадим Ребрина

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