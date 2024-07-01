Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 1 июля
Последствия удара по Днепру (Фото: ГСЧС)
  1. Россия ударила по Днепру баллистикой: семеро раненых, повреждены дома и магазины – фото. В ночь на 1 июля российские оккупационные войска ударили ракетами по Днепру. В результате атаки были повреждены супермаркет, находящиеся рядом магазины и дома (подробнее).
  2. Венгрия начала полугодовое председательство в Совете Евросоюза: какие у нее планы. С 1 июля и до декабря 2024 года будет продолжаться председательство Венгрии в Совете Евросоюза – страна пришла на смену Бельгии (подробнее).
  3. С 1 июля за контрабанду товаров будут сажать в тюрьму. За контрабанду, совершенную в значительном размере (от 7,57 млн грн), теперь предусматривается штраф от 170 000 до 425 000 грн (подробнее).
  4. В Крыму заявили о ракетной атаке, поднялся огромный черный "гриб" дыма – видео. Во временно оккупированном Крыму 1 июля гремели взрывы – поднялся столб черного дыма, в небе видны следы работы противовоздушной обороны (подробнее).
  5. СБУ задержала группу людей, готовившую захват здания Верховной Рады – фото. Служба безопасности Украины задержала группу так называемых общественных активистов, которая, по версии следствия, готовила захват здания Верховной Рады (подробнее).
  6. НАПК проверяет главу Нацполиции после расследований журналистов о бизнесе его родственников. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по обращению Национального антикоррупционного бюро начало мониторинг образа жизни главы Национальной полиции Ивана Выговского (подробнее).
  7. Вербицкого после расследования "Схем" уволили с должности заместителя генпрокурора. 1 июля Дмитрий Вербицкий, ставший фигурантом журналистского расследования проекта Радио Свобода "Схемы", а впоследствии – расследования Национального антикоррупционного бюро, был уволен с должности заместителя генерального прокурора (подробнее).

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