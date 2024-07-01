Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 1 июля
- Россия ударила по Днепру баллистикой: семеро раненых, повреждены дома и магазины – фото. В ночь на 1 июля российские оккупационные войска ударили ракетами по Днепру. В результате атаки были повреждены супермаркет, находящиеся рядом магазины и дома (подробнее).
- Венгрия начала полугодовое председательство в Совете Евросоюза: какие у нее планы. С 1 июля и до декабря 2024 года будет продолжаться председательство Венгрии в Совете Евросоюза – страна пришла на смену Бельгии (подробнее).
- С 1 июля за контрабанду товаров будут сажать в тюрьму. За контрабанду, совершенную в значительном размере (от 7,57 млн грн), теперь предусматривается штраф от 170 000 до 425 000 грн (подробнее).
- В Крыму заявили о ракетной атаке, поднялся огромный черный "гриб" дыма – видео. Во временно оккупированном Крыму 1 июля гремели взрывы – поднялся столб черного дыма, в небе видны следы работы противовоздушной обороны (подробнее).
- СБУ задержала группу людей, готовившую захват здания Верховной Рады – фото. Служба безопасности Украины задержала группу так называемых общественных активистов, которая, по версии следствия, готовила захват здания Верховной Рады (подробнее).
- НАПК проверяет главу Нацполиции после расследований журналистов о бизнесе его родственников. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по обращению Национального антикоррупционного бюро начало мониторинг образа жизни главы Национальной полиции Ивана Выговского (подробнее).
- Вербицкого после расследования "Схем" уволили с должности заместителя генпрокурора. 1 июля Дмитрий Вербицкий, ставший фигурантом журналистского расследования проекта Радио Свобода "Схемы", а впоследствии – расследования Национального антикоррупционного бюро, был уволен с должности заместителя генерального прокурора (подробнее).
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