Сім головних новин України та світу на 21:00 1 липня
Наслідки удару по Дніпру (Фото: ДСНС)
  1. Росія вгатила по Дніпру балістикою: семеро поранених, пошкоджено будинки та магазини – фото. В ніч проти 1 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами по Дніпру. Внаслідок атаки було пошкоджено супермаркет, прилеглі магазини та будинки (детальніше).
  2. Угорщина розпочала піврічне головування у Раді Євросоюзу: які у неї плани. З 1 липня і до грудня 2024 року триватиме головування Угорщини у Раді Євросоюзу – країна прийшла на зміну Бельгії (детальніше).
  3. З 1 липня за контрабанду товарів садитимуть до в’язниці. За контрабанду, вчинену у значному розмірі (від 7,57 млн грн), тепер передбачається штраф від 170 000 до 425 000 грн (детальніше).
  4. У Криму заявили про ракетну атаку, здійнявся величезний чорний "гриб" диму – відео. У тимчасово окупованому Криму 1 липня гриміли вибухи – здійнявся стовп чорного диму, у небі видно сліди роботи протиповітряної оборони (детальніше).
  5. СБУ затримала групу людей, яка готувала захоплення будівлі Верховної Ради – фото. Служба безпеки України затримала групу так званих громадських активістів, яка, за версією слідства, готувала захоплення будівлі Верховної Ради (детальніше).
  6. НАЗК перевіряє голову Нацполіції після розслідувань журналістів про бізнес його родичів. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за зверненням Національного антикорупційного бюро розпочало моніторинг способу життя голови Національної поліції Івана Вигівського (детальніше).
  7. Вербицького після розслідування "Схем" звільнили з посади заступника генпрокурора. 1 липня Дмитра Вербицького, який став фігурантом журналістського розслідування проєкту Радіо Свобода "Схеми", а згодом – розслідування Національного антикорупційного бюро, звільнили з посади заступника генерального прокурора (детальніше).

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