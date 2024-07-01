Сім головних новин України та світу на 21:00 1 липня
- Росія вгатила по Дніпру балістикою: семеро поранених, пошкоджено будинки та магазини – фото. В ніч проти 1 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами по Дніпру. Внаслідок атаки було пошкоджено супермаркет, прилеглі магазини та будинки (детальніше).
- Угорщина розпочала піврічне головування у Раді Євросоюзу: які у неї плани. З 1 липня і до грудня 2024 року триватиме головування Угорщини у Раді Євросоюзу – країна прийшла на зміну Бельгії (детальніше).
- З 1 липня за контрабанду товарів садитимуть до в’язниці. За контрабанду, вчинену у значному розмірі (від 7,57 млн грн), тепер передбачається штраф від 170 000 до 425 000 грн (детальніше).
- У Криму заявили про ракетну атаку, здійнявся величезний чорний "гриб" диму – відео. У тимчасово окупованому Криму 1 липня гриміли вибухи – здійнявся стовп чорного диму, у небі видно сліди роботи протиповітряної оборони (детальніше).
- СБУ затримала групу людей, яка готувала захоплення будівлі Верховної Ради – фото. Служба безпеки України затримала групу так званих громадських активістів, яка, за версією слідства, готувала захоплення будівлі Верховної Ради (детальніше).
- НАЗК перевіряє голову Нацполіції після розслідувань журналістів про бізнес його родичів. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за зверненням Національного антикорупційного бюро розпочало моніторинг способу життя голови Національної поліції Івана Вигівського (детальніше).
- Вербицького після розслідування "Схем" звільнили з посади заступника генпрокурора. 1 липня Дмитра Вербицького, який став фігурантом журналістського розслідування проєкту Радіо Свобода "Схеми", а згодом – розслідування Національного антикорупційного бюро, звільнили з посади заступника генерального прокурора (детальніше).
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