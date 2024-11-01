Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 1 ноября

Россия ударила по Днепру и Харькову, США объявили о новом пакете военной помощи и другие новости за 1 ноября

Последствия удара РФ по Харькову (Фото: Нацполиция)

1. США выделили Украине пакет военной помощи на $425 млн: список вооружения. Минобороны США 1 ноября объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи стоимостью $425 млн. Туда вошли, в частности, ракеты и боеприпасы, говорится в пресс-релизе Пентагона.

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2. Россияне ударили по Харькову: погиб полицейский, 26 его коллег и четверо гражданских ранены. Днем 1 ноября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центру Харькова, в результате чего погиб полицейский, еще десятки — ранены. Об этом сообщили в Национальной полиции.

3. В результате российского удара по Днепру поврежден студгородок ДНУ им. Олеся Гончара – фото. В результате баллистического удара по Днепру 1 ноября был поврежден студенческий городок Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

4. В Украине начинают внедрять 5G: пилот запускают в трех городах. Кабинет министров принял изменения в постановление об использовании радиочастот. Это позволило начать внедрять 5G в Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

5. У охранников Медведчука забрали тренировочную базу на Трухановом острове. Суд вернул громаде Киева недвижимость на Трухановом острове, которая использовалась как тренировочная база для охранников Виктора Медведчука. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

6. Сибига получил нового заместителя: им стал экс-посол, в 2023-м ушедший из МИД. В пятницу, 1 ноября, на заседании правительства был назначен новый заместитель министра иностранных дел. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

7. В Киеве собираются построить новую улицу за 1,56 млрд грн. Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" объявило тендер на проектирование и строительство первой очереди дороги в аэропорт "Киев" (Жуляны), общая стоимость которой составляет 1,56 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro.

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