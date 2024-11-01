Сибига получил нового заместителя: им стал экс-посол, который в 2023-м ушел из МИД

В 2023 году Александр Мищенко объявил, что ушел с дипломатической службы

Александр Мищенко (Фото: Facebook-аккаунт дипломата)

В пятницу, 1 ноября, на заседании правительства был назначен новый заместитель министра иностранных дел. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Новым замглавы МИД стал Александр Мищенко. Он в 1985 году окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи. В 1995 году получил юридическое образование во Львовском национальном университете.

С 1993 года Мищенко работает на дипломатической службе МИД. Занимал должности генерального консула Украины в Стамбуле, советника-посланника посольства Украины в Польше, а также посла в Турции, Австралии и Азербайджане.

В 2019 году он был назначен послом Украины в Латвии. В апреле 2023-го Мищенко заявил, что уволился из МИД и начал работать советником по международным вопросам заместителя председателя Верховной Рады Елены Кондратюк.

Владеет русским, польским, английским и турецким языками.