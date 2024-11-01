Сибіга отримав нового заступника: ним став експосол, який у 2023-му пішов з МЗС

У 2023 році Олександр Міщенко оголосив, що пішов з дипломатичної служби

Олександр Міщенко (Фото: Facebook-акаунт дипломата)

У п’ятницю, 1 листопада, на засіданні уряду було призначено нового заступника міністра закордонних справ. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Новим заступником очільника МЗС став Олександр Міщенко. Він у 1985 році закінчив Донецьке вище військово-політичне училище інженерних військ і військ зв'язку. У 1995 році здобув юридичну освіту у Львівському національному університеті.

З 1993 року Міщенко працює на дипломатичній службі МЗС. Обіймав посади генерального консула України в Стамбулі, радника-посланника посольства України в Польщі, а також посла в Туреччині, Австралії та Азербайджані.

У 2019 році його призначили послом України в Латвії. У квітні 2023-го Міщенко заявив, що звільнився з МЗС і почав працювати радником з міжнародних питань заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк.

Володіє російською, польською, англійською й турецькою мовами.