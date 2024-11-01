Сім головних новин України та світу на 21:00 1 листопада

Росія вдарила по Дніпру та Харкову, США оголосили про новий пакет військової допомоги та інші новини за 1 листопада

Наслідки удару РФ по Харкову (Фото: Нацполіція)

1. США виділили Україні пакет військової допомоги на $425 млн: список озброєння. Міноборони США 1 листопада оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги вартістю $425 млн. Туди увійшли, зокрема, ракети та боєприпаси, йдеться у пресрелізі Пентагону.

2. Росіяни вдарили по Харкову: загинув поліціянт, 26 його колег та четверо цивільних поранені. Вдень 1 листопада російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центру Харкова, внаслідок чого загинув поліціянт, ще десятки – поранені. Про це повідомили у Національній поліції.

3. Внаслідок російського удару по Дніпру пошкоджено студмістечко ДНУ ім. Олеся Гончара – фото. Внаслідок балістичного удару по Дніпру 1 листопада було пошкоджено студентське містечко Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

4. В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах. Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот. Це дало змогу почати впроваджувати 5G в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

5. В охоронців Медведчука забрали тренувальну базу на Трухановому острові. Суд повернув громаді Києва нерухомість на Трухановому острові, що використовувалася як тренувальна база для охоронців Віктора Медведчука. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

6. Сибіга отримав нового заступника: ним став експосол, який у 2023-му пішов з МЗС. У п’ятницю, 1 листопада, на засіданні уряду було призначено нового заступника міністра закордонних справ. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

7. У Києві збираються побудувати нову вулицю за 1,56 млрд грн. Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" оголосило тендер на проєктування і будівництво першої черги дороги до аеропорту "Київ" (Жуляни), загальна вартість якої становить 1,56 млрд грн. Про це свідчать дані системи Prozorro.

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