Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 12 марта

Удар России по многоэтажке в Кривом Роге, падение Ил-76 в РФ, дроновая атака ГУР на нефтезавод под Нижним Новгородом и другие новости

Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

1. РФ ударила по Кривому Рогу. Горит многоэтажка, есть погибшие и 36 пострадавших – фото, видео. В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Впоследствии стало известно о трех погибших и 36 пострадавших (подробнее).

2. В российском городе Иваново загорелся и упал самолет Ил-76 – подробное видео и фото. В российском городе Иваново вспыхнул вражеский самолет, предварительно Ил-76. Местные Telegram-каналы публикуют видео воздушного судна с двигателем в огне и последующим сильным пожаром на территории аэродрома (подробнее).

3. США объявили военную помощь Украине на $300 млн: боеприпасы для артиллерии и HIMARS. Соединенные Штаты предоставляют Украине экстренный пакет военной помощи на $300 млн: в него вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (подробнее).

4. Нефтезавод под Нижним Новгородом: за дроновой атакой стоит ГУР – источник. За сегодняшней дроновой атакой на нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово Нижегородской области РФ стоит Главное управление разведки. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны (подробнее).

5. Легион Свобода России заявил об освобождении поселка Теткино в Курской области – видео. В Легионе Свобода России заявили, что их бойцы взяли под контроль поселок Теткино в Курской области РФ, расположенный на границе с Украиной (подробнее).

6. FT: Первый транш из замороженных активов России может быть в июле. Европейский Союз попытается ускорить выделение Украине доходов, полученных депозитарием Euroclear от замороженных российских активов. Первый транш может быть уже в июле, если страны-члены ЕС согласуют это решение, пишет Financial Times (подробнее).

7. Евросоюз согласился выделить Украине 6 млрд евро переходного финансирования. Украина и Европейский Союз во вторник, 12 марта, подписали кредитное соглашение и меморандум о переходном финансировании в рамках инструмента Ukraine Facility. Это позволит Украине получить 6 млрд евро в марте и апреле, сообщили Министерство финансов и Министерство экономики (подробнее).

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