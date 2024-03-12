США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн

Це стало можливим завдяки неочікуваній економії у контрактах Пентагону, заявив радник Байдена з нацбезпеки

Джейк Салліван (Фото: EPA)

Сполучені Штати надають Україні пакет військової допомоги на $300 млн, повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

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"Тож сьогодні від імені президента Байдена я оголошую екстрений пакет допомоги у сфері безпеки на $300 млн зброї та обладнання для задоволення деяких нагальних потреб України", – завив він.

Він пояснив, що це стало можливим завдяки неочікуваній економії коштів у контрактах американської Міноборони: у них Пентагон домовлявся про заміну обладнання, котре вже відправив до України у попередніх пакетах.

За його словами, пакет містить великий транш артилерійських боєприпасів та керованих реактивних снарядів GMRLS для реактивних артилерійських систем HIMARS.

Салліван зазначив, що ця допомога вкрай необхідна Україні, аби утримати лінію фронту проти російських атак та відбити триваючий російський наступ на сході та в інших частинах країни.

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