Сім головних новин України та світу на 21:00 12 березня

Удар Росії по багатоповерхівці у Кривому Розі, падіння Іл-76 в РФ, дронова атака ГУР на нафтозавод під Нижнім Новгородом і інші новини

Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

1. РФ вгатила по Кривому Рогу. Палає багатоповерхівка, є загиблі і 36 постраждалих – фото, відео. У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 12 березня пролунав вибух. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Згодом стало відомо про трьох загиблих і 36 постраждалих (детальніше).

2. У російському місті Іваново загорівся та впав літак Іл-76 – детальне відео та фото. У російському місті Іваново спалахнув ворожий літак, попередньо Іл-76. Місцеві Telegram-канали публікують відео повітряного судна з двигуном у вогні та подальшою сильною пожежею на території аеродрому (детальніше).

3. США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн: боєприпаси для артилерії й HIMARS. Сполучені Штати надають Україні екстрений пакет військової допомоги на $300 млн: туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (детальніше).

4. Нафтозавод під Нижнім Новгородом: за дроновою атакою стоїть ГУР – джерело. За сьогоднішньою дроновою атакою на нафтопереробний завод у місті Кстово Нижньогородської області РФ стоїть Головне управління розвідки. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони (детальніше).

5. Легіон Свобода Росії заявив про звільнення селища Тьоткіно у Курській області — відео. У Легіоні Свобода Росії заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області РФ, яке розташоване на кордоні з Україною (детальніше).

6. FT: Перший транш із заморожених активів Росії може бути в липні. Європейський Союз спробує прискорити виділення Україні прибутків, отриманих депозитарієм Euroclear від заморожених російських активів. Перший транш може бути уже в липні, якщо країни-члени ЄС погодять це рішення, пише Financial Times (детальніше).

7. Євросоюз погодився виділити Україні 6 млрд євро перехідного фінансування. Україна і Європейський Союз у вівторок, 12 березня, підписали кредитну угоду і меморандум щодо перехідного фінансування в межах інструменту Ukraine Facility. Це дозволить Україні отримати 6 млрд євро у березні й квітні, повідомили Міністерство фінансів та Міністерство економіки (детальніше).

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