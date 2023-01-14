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Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 14 января

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 21:00
Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 14 января - Фото
Фото: Днепропетровская ОВА

1. ВРАГ СНОВА ОБСТРЕЛЯЛ ЭНЕРГООБЪЕКТЫ, В 11 ОБЛАСТЯХ АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ – УКРЭНЕРГО. По состоянию на 12:00 14 января потребление электроэнергии ниже, чем вчера, из-за потепления и выходного дня (подробнее).

2. СУНАК ПОДТВЕРДИЛ ОФИЦИАЛЬНО: БРИТАНИЯ НАМЕРЕНА ПЕРЕДАТЬ УКРАИНЕ ТАНКИ CHALLENGER 2. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально сообщил о намерении передать Украине танки Challenger 2 (подробнее).

3. РОССИЯ РАЗБОМБИЛА МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ В ДНЕПРЕ, ПОД ЗАВАЛАМИ ЛЮДИ – ФОТО, ВИДЕО. Во время массированной ракетной атаки на Украину оккупанты попали в многоквартирный дом в Днепре (подробнее).

4. КАК УКРАИНА ОТРАЖАЛА ПЕРВУЮ В 2023-М МАССИРОВАННУЮ РАКЕТНУЮ АТАКУ РОССИИ – ХРОНИКА СОБЫТИЙ. Днем 14 января, после "пробной" атаки утром, страна-террорист Россия предприняла первую в 2023 году попытку нанести одновременно многими ракетами максимальный урон гражданской критической инфраструктуре Украины (подробнее).

5. МЫ ДОЛЖНЫ УБИТЬ РАКЕТНО-БЕСПИЛОТНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ — КУЛЕБА ПРИЗВАЛ ЗАПАД К САНКЦИЯМ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне продолжающейся массированной ракетной атаки России на Украину призвал G7 и ЕС безотлагательно ввести предложенные Украиной санкции, чтобы уничтожить ракетно-беспилотную промышленность РФ (подробнее).

6. МОЛДОВА ОБНАРУЖИЛА НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ОСТАТКИ УПАВШЕЙ РАКЕТЫ – ФОТО. После массированного ракетного обстрела Россией Украины патруль пограничной полиции Молдовы обнаружил в районе пограничного сектора Ларга (район Бричаны) остатки ракеты (подробнее).

7. РОССИЯ ВЫПУСТИЛА ПО УКРАИНЕ 38 РАКЕТ, ПВО СБИЛА 25 ИЗ НИХ – ЗАЛУЖНЫЙ. Враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 10 пусков управляемых авиационных ракет. Силами и средствами ВС ВСУ во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 7 управляемых авиационных ракет (подробнее).

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Вадим Ребрина
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