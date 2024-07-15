Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 15 июля
- Проверку 59 бригады назначили после сообщения Пташки, но она не служила там. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский приказал провести проверку ситуации в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка. Накануне парамедик Екатерина Полищук заявила о преступных приказах (подробнее).
- "Запомните этот день": Россия вывела последний сторожевой корабль из Крыма – ВМС. 15 июля Россия вывела из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль Черноморского флота (подробнее).
- Германия передала "почти незаметный" пакет помощи для Украины с танками и ПВО Merkur. В конце июня и начале июля Германия "почти незаметно" отправила Украине военную помощь, в которую вошли танки, БМП, системы HIMARS и ЗРК IRIS-T (подробнее).
- Сбербанк оценил стоимость анонсированного Зеленским гигавата генерации в $700 млн. Украине не удастся без финансовой помощи партнеров восстановить разрушенную россиянами генерацию. Так, для постройки только одного гигаватта нужно по меньшей мере $700 млн, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Юрий Кацион (подробнее).
- Мобилизация идет по плану, но тренировочных площадок недостаточно – Зеленский. Мобилизация в Украине проходит по плану военных, однако площадок для подготовки мобилизованных недостаточно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский (подробнее).
- НАБУ сообщило о подозрении нардепу, бывшему юмористу из "Братьев Гагариных". НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Украины IX созыва за "просьбу" об откате в 3,4 млн грн за помощь с тендером (подробнее).
- В Пентагоне объяснили, почему запрещают Украине бить ATACMS по России. В США считают, что могут быть последствия, если внутри России окажутся под ударами цели, которые "не обязательно будут иметь стратегическое влияние" (подробнее).