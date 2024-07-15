В Пентагоне объяснили, почему запрещают Украине бить ATACMS по России

В США считают, что могут быть последствия, если внутри России окажутся под ударами цели, которые "не обязательно будут иметь стратегическое влияние"

Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

США не отменяют запрет для Украины на удары по РФ дальнобойными ATACMS, считая, что это может привести к "эскалации", расширению войны или "непредсказуемым последствиям". Об этом в интервью Голосу Америки рассказал спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

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Отвечая на вопрос, может ли измениться подход США в этом вопросе, Райдер сказал, что Штаты продолжают "на очень регулярной основе" говорить с украинскими партнерами об их потребностях, когда речь идет о защите суверенной территории Украины и возвращении оккупированных территорий.

Он напомнил, что недавно США санкционировали использование американских боеприпасов через границу для ведения ответного огня и оборонных ударов.

"Если россияне формируют войска или стреляют из артиллерии или самолетов через границу, то мы признали этот факт и дали разрешение украинцам. Но наша политика относительно ударов на большие расстояния не изменилась. Думаю, здесь важно понимать, что мы не хотим видеть непреднамеренные последствия, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины", – сказал Райдер.

Он считает, что это "все нужно учитывать и относиться к этому очень серьезно", однако заверил, что США никоим образом не недооценивают угрозу, которую Россия представляет для Украины.

Журналист спросил,как именно ситуация может эскалировать, ведь она не эскалировала после разрешения США бить по приграничной территории.

"Думаю, что в этом случае мы говорим о здравом смысле: если вас обстреливают через границу или если россияне формируют войска для совершения атак, скажем, на Харьков. Я думаю, что есть смысл дать украинцам возможность стрелять в ответ", – сказал он.

Однако, как считает представитель Пентагона, "надо смотреть на вторичные и третичные последствия с точки зрения потенциальной эскалации" — если цели внутри России окажутся под ударами, которые "не обязательно будут иметь стратегическое влияние или могут иметь непредсказуемые последствия с точки зрения эскалации".

Он подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Россией и не стремятся к конфликту, но поддерживают право Украины на самозащиту.

Райдер добавил, что США и дальше будут вести активные разговоры с украинцами, но сейчас политика по этому поводу не изменилась.

31 мая 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.

21 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США разрешили Украине использовать американское оружие, но это касается только территории РФ у границы.

Удар россиян по детской больнице Охматдет 8 июля тоже не изменил политику США в этом вопросе.

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