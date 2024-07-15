У Пентагоні пояснили, чому забороняють Україні бити ATACMS по Росії

У США вважають, що можуть бути наслідки, якщо всередині Росії опиняться під ударами цілі, які "не обов'язково матимуть стратегічний вплив"

Пет Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

США не скасовують заборону для України на удари по РФ далекобійними ATACMS, вважаючи, що це може призвести до "ескалації", розширення війни або "непередбачуваних наслідків". Про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

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Відповідаючи на запитання, чи може змінитись підхід США у цьому питанні, Райдер сказав, що Штати продовжують "на дуже регулярній основі" говорити з українськими партнерами щодо їхніх потреб, коли йдеться про захист суверенної території України та повернення окупованих територій.

Він нагадав, що нещодавно США санкціонували використання американських боєприпасів через кордон для ведення вогню у відповідь та оборонних ударів.

"Якщо росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон, то ми визнали цей факт і дали дозвіл українцям. Але наша політика щодо ударів на великі відстані не змінилася. Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України", – сказав Райдер.

Він вважає, що на це "усім потрібно зважати й ставитися до цього дуже серйозно", однак запевнив, що США жодним чином не недооцінюють загрозу, яку Росія становить для України.

Журналіст запитав,як саме ситуація може ескалувати, адже вона не ескалувала після дозволу США бити по прикордонню.

"Думаю, що в цьому випадку ми говоримо про здоровий глузд: якщо вас обстрілюють через кордон або якщо росіяни формують війська для здійснення атак, скажімо, на Харків. Я думаю, що є сенс дати українцям можливість стріляти у відповідь", – сказав він.

Однак, як вважає представник Пентагону, "треба дивитися на другорядні та третинні наслідки з погляду потенційної ескалації" — якщо цілі всередині Росії опиняться під ударами, які "не обов'язково матимуть стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки з погляду ескалації".

Він наголосив, що США не перебувають у стані війни з Росією і не прагнуть конфлікту, але підтримують право України на самозахист.

Райдер додав, що США і надалі вестимуть активні розмови з українцями, але зараз політика із цього приводу не змінилася.

31 травня 2024 року держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон дозволив Києву вражати цілі на території Росії із застосуванням американської зброї.

21 червня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дозволили Україні використовувати американську зброю, але це стосується лише території РФ біля кордону.

Удар росіян по дитячій лікарні Охматдит 8 липня теж не змінив політики США у цьому питанні.

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