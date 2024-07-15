Сім головних новин України та світу на 21:00 15 липня
- Перевірку 59 бригади призначили після допису Пташки, але вона не служила там. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наказав провести перевірку ситуації у 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Напередодні парамедикиня Катерина Поліщук заявила про злочинні накази (детальніше).
- "Запам'ятайте цей день": Росія вивела останній сторожовий корабель з Криму – ВМС. 15 липня Росія вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель Чорноморського флоту (детальніше).
- Німеччина передала "майже непомітний" пакет допомоги для України з танками та ППО – Merkur. Наприкінці червня та на початку липня Німеччина "майже непомітно" передала Україні військову допомогу, зокрема танки, БМП, системи HIMARS та ЗРК IRIS-T (детальніше).
- Ощадбанк оцінив вартість анонсованого Зеленським гігавата генерації у $700 млн. Україні не вдасться без фінансової допомоги партнерів відновити зруйновану росіянами генерацію. Так, для побудови лише одного гігавата потрібно щонайменше $700 млн, заявив заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон (детальніше).
- Мобілізація йде за планом, але тренувальних майданчиків недостатньо – Зеленський. Мобілізація в Україні відбувається за планом військових, однак майданчиків для підготовки мобілізованих недостатньо. Про це заявив президент Володимир Зеленський (детальніше).
- НАБУ повідомило про підозру нардепу, колишньому гумористу з "Братів Гагаріних". НАБУ і САП повідомили про підозру народному депутату України IX скликання за "прохання" про відкат у 3,4 млн грн за допомогу з тендером (детальніше).
- У Пентагоні пояснили, чому забороняють Україні бити ATACMS по Росії. У США вважають, що можуть бути наслідки, якщо всередині Росії опиняться під ударами цілі, які "не обов'язково матимуть стратегічний вплив" (детальніше).