Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 24 апреля

Байден подписал закон о помощи Украине, новый пакет военной помощи от США, дроны СБУ атаковали две нефтебазы в России

Джо Байден (Фото: EPA)

1.Байден подписал закон о помощи Украине. Президент США Джо Байден подписал законы о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме (подробнее).

2. Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд: что в нем. После подписания президентом США Джо Байденом закона о помощи Украине Пентагон объявил о пакете на $1 млрд (подробнее).

3. Дроны СБУ атаковали две нефтебазы: Россия недосчиталась 26 000 кубометров топлива – источник. После ночи против 24 апреля Роснефть недосчиталась двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов, где хранилось 26 000 кубометров российского топлива, – по ним ударили дроны Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net рассказал собеседник в правоохранительном органе (подробнее).

4. Совет поддержал идею ликвидировать Комиссию по игорному бизнесу. Верховная Рада одобрила законопроект №9256-д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилению контроля за игорным бизнесом в первом чтении. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (подробнее).

5. Минобороны опубликовало полный список изменений к закону о мобилизации: инфографика. Одобренный в середине апреля Верховной Радой и подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. Минобороны опубликовало перечень основных изменений в закон, касающихся как военных, так и гражданских (подробнее).

6. Украина получила второй транш по новой программе финансовой помощи Евросоюза. Украина получила 1,5 млрд евро переходного финансирования от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Об этом сообщило Министерство финансов (подробнее).

7. В России задержали заместителя Шойгу – Иванова: "помогла" украинская разведка – источник. Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в коррупции. Это был результат действий Главного управления разведки Минобороны, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбах (подробнее).

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